Погода припасла аномалии для Башкирии

Posted 11 февраля, 09:20
Published 11 февраля, 09:20
Modified 11 февраля, 10:01
Updated 11 февраля, 10:01
Во среду на территории не следует ждать осадков, однако ночью и утром прогнозируется туман, так что на дорогах следует быть аккуратными. Ветер задует с запада и северо-запада.
Ночью столбик термометра опустится до -9° C…-14°C, местами будет -15° C…-20° C. Днём ожидается -3°C…-8° C.
Прогноз погоды в Уфе завтра предвещает -10° C…-18° C в ночное время, и -5°C…-7° C днём. Снегопадов не предвидится, как и по всей Башкирии. Вместо этого будет облачность с прояснениями, а также ветер в 5-10 м/с.
Ранее специалисты лаборатории предупреждали, что текущая неделя будет семидневкой буйства магнитных бурь. Медики рекомендуют вести здоровый образ жизни.