Погода припасла аномалии для Башкирии

Прогноз погоды в Уфе завтра предвещает -10° C…-18° C в ночное время, и -5°C…-7° C днём. Снегопадов не предвидится, как и по всей Башкирии. Вместо этого будет облачность с прояснениями, а также ветер в 5-10 м/с.