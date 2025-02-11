mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 февраля, 09:20

Published 11 февраля, 09:20

Modified 11 февраля, 10:01

Updated 11 февраля, 10:01

Холода в Башкирии продолжатся

Погода припасла аномалии для Башкирии

11 февраля 2025, 09:20
Фото: 1MI.

Холода в Башкирии продолжатся

Синоптики Республики Башкортостан рассказали о погоде в регионе и его столице на завтра, 12 февраля.

Во среду на территории не следует ждать осадков, однако ночью и утром прогнозируется туман, так что на дорогах следует быть аккуратными. Ветер задует с запада и северо-запада.

Гололёд поломал уфимку
Узнать подробнее

Ночью столбик термометра опустится до -9° C…-14°C, местами будет -15° C…-20° C. Днём ожидается -3°C…-8° C.

Прогноз погоды в Уфе завтра предвещает -10° C…-18° C в ночное время, и -5°C…-7° C днём. Снегопадов не предвидится, как и по всей Башкирии. Вместо этого будет облачность с прояснениями, а также ветер в 5-10 м/с.

Ранее специалисты лаборатории предупреждали, что текущая неделя будет семидневкой буйства магнитных бурь. Медики рекомендуют вести здоровый образ жизни.

Читайте также:
Морозы в Башкирии строят свои планыНагрянут морозы: тёплая зима в Башкирии подходит к концуКрещенские морозы опоздали в Уфу
#Дмитрий Саламатин#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Погода#Башкортостан#Благовещенск#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Снегопад#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Белебей#Морозы#Мелеуз#Янаул
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика