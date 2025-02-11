Поезд насмерть сбил лося в Башкирии

Posted 11 февраля, 09:39
Published 11 февраля, 09:39
Modified 11 февраля, 09:54
Updated 11 февраля, 09:54
В Кармаскалинском районе Башкирии произошло столкновение пригородного поезда с лосем, которое закончилось трагически для дикого животного. Инцидент произошел на железнодорожном перегоне «Сахарозаводская — Тазларово».
По данным Министерства природопользования и экологии РБ, в результате столкновения погибла самка лося возрастом около года. Ущерб, нанесенный животному миру, оценен в ₽80`000. Линейный отдел полиции на станции Стерлитамак Уфимского ЛУ МВД России на транспорте проводит проверку по данному факту.
Как ранее сообщал Mkset, ночная поездка в Иглинском районе обернулась для водителя такси потерей не только выручки.