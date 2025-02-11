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Posted 11 февраля, 09:39

Published 11 февраля, 09:39

Modified 11 февраля, 09:54

Updated 11 февраля, 09:54

Поезд насмерть сбил лося в Башкирии

Поезд насмерть сбил лося в Башкирии

11 февраля 2025, 09:39
Фото: Министерство природопользования и экологии РБ.
Сюжет
Экология
Трагическое ДТП на железной дороге в Кармаскалинском районе привело к гибели молодого лесного животного, сообщает во вторник, 11 февраля, Министерство природопользования и экологии РБ.

В Кармаскалинском районе Башкирии произошло столкновение пригородного поезда с лосем, которое закончилось трагически для дикого животного. Инцидент произошел на железнодорожном перегоне «Сахарозаводская — Тазларово».

По данным Министерства природопользования и экологии РБ, в результате столкновения погибла самка лося возрастом около года. Ущерб, нанесенный животному миру, оценен в ₽80`000. Линейный отдел полиции на станции Стерлитамак Уфимского ЛУ МВД России на транспорте проводит проверку по данному факту.

Как ранее сообщал Mkset, ночная поездка в Иглинском районе обернулась для водителя такси потерей не только выручки.

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