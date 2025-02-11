Почему ваш питомец может пострадать от ошейника: главные риски, о которых вы не знали

Ошейник — привычный аксессуар для собак, но мало кто задумывается, что он может стать источником серьезных проблем. Хотя на прогулке этот элемент амуниции незаменим, дома его ношение может быть опасным. О том, как выбрать безопасный ошейник и когда его лучше снимать, рассказали эксперты.

Ошейники нужны для контроля питомца на улице, но их постоянное ношение может обернуться неприятностями. Особенно это касается активных собак, которые любят играть и исследовать окружающий мир. — Ошейник дома часто становится причиной травм, — объясняет Владимир Голубев, президент Российской кинологической федерации. — Собака может зацепиться за предмет мебели и травмировать шею. Если это происходит, когда питомец остается без присмотра, последствия могут быть серьезными, вплоть до удушения. Для животных с чувствительной кожей ошейник становится дополнительной проблемой. Постоянное трение вызывает раздражение, а при длительном контакте на коже могут появляться раны. Поэтому, если нет необходимости, дома лучше снимать ошейник. Строгие и электрические ошейники Специальные ошейники, такие как строгий, электрический или «антилай», часто воспринимаются как инструменты дрессировки. Но их использование вызывает множество вопросов у кинологов. Строгий ошейник оборудован шипами, которые оказывают давление на шею собаки. Это причиняет дискомфорт даже при обычном ношении, не говоря уже о рывках поводка. Электрический ошейник действует с помощью импульсов, которые вызывают боль или страх. — Такие методы коррекции вызывают у собаки стресс и ухудшают её физическое состояние, — говорит Голубев. — При этом эффективность обучения снижается: питомец усваивает команды медленнее, чем при использовании положительного подкрепления. Важно помнить, что для собак с сердечными заболеваниями или эпилепсией электрический ошейник может стать смертельно опасным. В странах ЕС подобная амуниция запрещена законом. Использование или даже хранение строгих и электрических ошейников влечет за собой штрафы. В системе Российской кинологической федерации также нельзя использовать такие аксессуары для официальной дрессировки. Как выбрать безопасный ошейник . Фото: 1MI Как выбрать безопасный ошейник Правильно подобранный ошейник должен быть удобным, безопасным и соответствовать размерам собаки. Чтобы избежать травм, специалисты советуют: Проверяйте, чтобы ошейник не был слишком тугим — между шеей и ошейником должен помещаться палец.

Выбирайте мягкие материалы без грубых краев.

Регулярно осматривайте кожу под ошейником, чтобы исключить раздражение. На прогулке ошейник обязателен, но дома лучше снять его, особенно если питомец остается один. Это снизит риск несчастных случаев. Альтернативы ошейникам Если вы хотите разнообразить амуницию собаки, обратите внимание на шлейки. Они равномерно распределяют нагрузку и не травмируют шею питомца. Шлейки особенно полезны для маленьких пород и собак с проблемами дыхательной системы. Также еще есть: Жилет с ремешками — такой аксессуар идеально подходит для собак, которым нужно дополнительное внимание или контроль на прогулках. В отличие от ошейников, они не натирают кожу и позволяют владельцу легче контролировать питомца без давления на шею.

Свобода без привязки — если ваш питомец обучен хорошо реагировать на команды и может безопасно гулять без ошейника или шлейки, вы можете попробовать использовать поводок без фиксированного соединения с телом собаки. Это подходит для тренированных собак, которые обладают хорошей дисциплиной.

Нейлоновые или тканевые ошейники с пружинным механизмом — для собак, склонных к травмам от жестких материалов, можно выбрать ошейники, которые имеют мягкую ткань или вшитую пружину, смягчающую давление на шею. Чтобы обучение питомца проходило эффективно, используйте методы положительного подкрепления. Лакомства, игрушки и похвала помогут добиться желаемого поведения без стресса и боли. Ранее эксперты рассказали, смотрят ли питомцы телевизор вместе с хозяевами. Не доставайся же ты никому — почему ваша собака закапывает свои игрушки и лакомства Узнать подробнее Читайте также: Что скрывают производители — как выбрать корм, чтобы не навредить собаке Как путешествовать с собакой и не сойти с ума: полное руководство Любят вас еще сильнее — как взросление влияет на характер и поведение собаки