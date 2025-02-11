По две квартиры в год можно покупать на уфимскую зарплату

Posted 11 февраля, 04:37
Published 11 февраля, 04:37
Modified 11 февраля, 09:28
Updated 11 февраля, 09:28
Пока одни уфимцы копят на первый взнос по ипотеке, другие, похоже, могут позволить себе покупать квартиры как пирожки. В городе появились вакансии с настолько привлекательной зарплатой, что о жилищных проблемах можно забыть.
Рекордсменом стала компания «Транснефть-Урал», которая ищет руководителя группы организаций закупочной деятельности отдела комплектации. Ему готовы платить до ₽1,2 млн в месяц. Даже нижняя планка в ₽147`000 выглядит весьма достойно. Если ориентироваться на максимальную зарплату, то в год можно заработать ₽14,4 млн. А это, между прочим, цена двух неплохих квартир в Уфе. Конечно, нужно учитывать налоги и другие расходы, но факт остается фактом.
Но не только «Транснефть» щедра на выплаты. Компания «АСУ-Инжиниринг» предлагает инженеру по наладке и испытаниям от ₽180`000 в месяц, ООО «Энергосеть» ищет ведущего инженера-проектировщика с зарплатой от ₽160`000, а фирма «ПромТеплоРемонт» готова платить монтажнику турбоустановок от ₽140`000.
Как ранее сообщал Mkset, в Башкирии профессия стоматолога не только востребована, но и остается одной из самых высокооплачиваемых в сфере медицины.