По две квартиры в год можно покупать на уфимскую зарплату

Рекордсменом стала компания «Транснефть-Урал», которая ищет руководителя группы организаций закупочной деятельности отдела комплектации. Ему готовы платить до ₽1,2 млн в месяц. Даже нижняя планка в ₽147`000 выглядит весьма достойно. Если ориентироваться на максимальную зарплату, то в год можно заработать ₽14,4 млн. А это, между прочим, цена двух неплохих квартир в Уфе. Конечно, нужно учитывать налоги и другие расходы, но факт остается фактом.