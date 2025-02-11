mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 февраля, 04:37

Published 11 февраля, 04:37

Modified 11 февраля, 09:28

Updated 11 февраля, 09:28

В Уфе предлагают зарплату ₽1,2 млн

По две квартиры в год можно покупать на уфимскую зарплату

11 февраля 2025, 04:37
Фото: 1MI.

В Уфе предлагают зарплату ₽1,2 млн

Некоторые компании в Уфе готовы платить своим сотрудникам столько, что на эти деньги можно запросто обзавестись собственным жильем, сообщает во вторник, 11 февраля, городская администрация.

Пока одни уфимцы копят на первый взнос по ипотеке, другие, похоже, могут позволить себе покупать квартиры как пирожки. В городе появились вакансии с настолько привлекательной зарплатой, что о жилищных проблемах можно забыть.

Рекордсменом стала компания «Транснефть-Урал», которая ищет руководителя группы организаций закупочной деятельности отдела комплектации. Ему готовы платить до ₽1,2 млн в месяц. Даже нижняя планка в ₽147`000 выглядит весьма достойно. Если ориентироваться на максимальную зарплату, то в год можно заработать ₽14,4 млн. А это, между прочим, цена двух неплохих квартир в Уфе. Конечно, нужно учитывать налоги и другие расходы, но факт остается фактом.

Половину уфимцев лишили премий
Узнать подробнее

Но не только «Транснефть» щедра на выплаты. Компания «АСУ-Инжиниринг» предлагает инженеру по наладке и испытаниям от ₽180`000 в месяц, ООО «Энергосеть» ищет ведущего инженера-проектировщика с зарплатой от ₽160`000, а фирма «ПромТеплоРемонт» готова платить монтажнику турбоустановок от ₽140`000.

Как ранее сообщал Mkset, в Башкирии профессия стоматолога не только востребована, но и остается одной из самых высокооплачиваемых в сфере медицины.

Уфимские стоматологи — самые дорогие врачи Башкирии
Узнать подробнее
Читайте также:
Башкирия готовится к половодьюТюбинг довёл уфимского подростка до больницы«Салават Юлаев» — «Куньлунь РС»: кто победит, где смотреть
#Анжелика Барабаш#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Россия#Зарплата#Благовещенск#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Недвижимость#Салават#Ипотека#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Работа#Кумертау#Белебей#Специалисты#Мелеуз#Янаул#Жилищные проблемы
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика