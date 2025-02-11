Пластиковая бутылка спасёт от потопа: лайфхак для стиральной машины.

Не всегда чистка фильтра сливного насоса в стиральной машине проходит так, как хочется. Ведь когда фильтр откручивается, с него может выливаться несколько литров воды, и зачастую эта вода оказывается на полу. Подчистить пол легко, но когда вода затекает под саму стиральную машину, это уже совсем другой вопрос. В такой ситуации можно прибегнуть к довольно простому, но действенному способу. Этот метод связан с обычной пластиковой бутылкой, которую легко можно найти в любом доме. Как использовать бутылку так, чтобы не пролить воду на пол, и что нужно для этого сделать? Давайте разбираться.