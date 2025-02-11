Пластиковая бутылка спасёт от потопа: лайфхак для стиральной машины.

Posted 11 февраля, 12:26
Published 11 февраля, 12:26
Modified 11 февраля, 12:28
Updated 11 февраля, 12:28
Не всегда чистка фильтра сливного насоса в стиральной машине проходит так, как хочется. Ведь когда фильтр откручивается, с него может выливаться несколько литров воды, и зачастую эта вода оказывается на полу. Подчистить пол легко, но когда вода затекает под саму стиральную машину, это уже совсем другой вопрос. В такой ситуации можно прибегнуть к довольно простому, но действенному способу. Этот метод связан с обычной пластиковой бутылкой, которую легко можно найти в любом доме. Как использовать бутылку так, чтобы не пролить воду на пол, и что нужно для этого сделать? Давайте разбираться.
Для того чтобы избежать потопа при чистке фильтра стиральной машины, достаточно подставить под фильтр обычную пластиковую бутылку. Это должна быть бутылка любого объема — начиная от полулитровой до двухлитровой.
— Важным моментом является то, что благодаря бутылке, вода не проливается по бокам, не разливается вокруг машины, и не затекает под неё. Это существенно облегчает процесс, ведь после чистки не нужно тратить время на вытирание воды с пола и поиск способов устранить её последствия. Даже если вода льется в процессе слива, она будет попадать прямо в бутылку. Этот трюк не только простой, но и невероятно эффективный, и с ним избежать беды можно в любой ситуации, — делится своим мнением по поводу лайфхака Анна, домохозяйка и автор канала «Советы для дома».
Если вы открываете фильтр сливного насоса сразу и пытаетесь слить всё количество воды за один раз, возможно, одного контейнера не хватит. В таком случае вода может начать вытекать и проливаться через край. Чтобы избежать такой ситуации, лучше заранее подготовить несколько бутылок и аккуратно их подставлять поочередно, в зависимости от того, сколько воды выйдет в процессе.
Если же в вашем случае имеется специальная трубка для аварийного слива воды, использовать её тоже вполне возможно. Но следует отметить, что такие трубки есть не во всех моделях стиральных машин, и в этом случае бутылка станет отличной заменой.
Когда вода из стиральной машины полностью сливается, можно приступать к чистке самого фильтра. Если фильтр сильно загрязнился, его стоит промыть под теплой водой, а в случае наличия твердых загрязнений — аккуратно почистить щеткой. Важно также протереть внутреннюю часть люка и саму машинку сухой тряпкой, чтобы не осталось следов влаги. Это поможет поддерживать машину в чистоте и продлить её срок службы.
В процессе чистки фильтра часто попадают различные мелкие предметы, такие как пуговицы, монеты или другие мелкие вещи. Приятно осознавать, что благодаря такому простому лайфхаку с бутылкой, никаких лишних забот о пролившейся воде не возникает, и можно спокойно завершить процесс.
— Я всегда стараюсь находить простые и доступные решения для бытовых проблем. Этот способ с бутылкой действительно удобный, потому что не нужно ничего специально покупать, и он помогает избежать лишнего беспорядка. Главное — это заранее подготовить бутылку и использовать её поочередно, пока не будет слита вся вода, — считает Анна.
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