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Posted 11 февраля, 12:26

Published 11 февраля, 12:26

Modified 11 февраля, 12:28

Updated 11 февраля, 12:28

Пластиковая бутылка спасёт от потопа: лайфхак для стиральной машины.

Пластиковая бутылка спасёт от потопа: лайфхак для стиральной машины

11 февраля 2025, 12:26
Фото: Изображение Midjourney. Пластиковая бутылка спасёт от потопа: лайфхак для стиральной машины.
Многим хозяйкам знакома ситуация, когда приходится чистить фильтр сливного насоса в стиральной машине. Не всегда это проходит без последствий, ведь нередко вода проливается на пол, создавая ненужный беспорядок. Но как быть, если проблема решается всего одним доступным предметом.

Не всегда чистка фильтра сливного насоса в стиральной машине проходит так, как хочется. Ведь когда фильтр откручивается, с него может выливаться несколько литров воды, и зачастую эта вода оказывается на полу. Подчистить пол легко, но когда вода затекает под саму стиральную машину, это уже совсем другой вопрос. В такой ситуации можно прибегнуть к довольно простому, но действенному способу. Этот метод связан с обычной пластиковой бутылкой, которую легко можно найти в любом доме. Как использовать бутылку так, чтобы не пролить воду на пол, и что нужно для этого сделать? Давайте разбираться.

Пластиковая бутылка спасёт от потопа: лайфхак для стиральной машины.
Пластиковая бутылка спасёт от потопа: лайфхак для стиральной машины.. Фото: Изображение Midjourney

Что необходимо сделать?

Для того чтобы избежать потопа при чистке фильтра стиральной машины, достаточно подставить под фильтр обычную пластиковую бутылку. Это должна быть бутылка любого объема — начиная от полулитровой до двухлитровой.

  • Подготовьте бутылку: проколите её ножом ближе к горлышку, а затем отрежьте верхнюю часть, чтобы получился удобный контейнер. Убедитесь, что края обреза не острые и безопасны для использования.
  • Откройте люк стиральной машины: найдите декоративную панель в нижней части устройства. Аккуратно снимите её, чтобы получить доступ к фильтру. Если панель мешает работе, уберите её в сторону.
  • Подготовьте место: убедитесь, что пространство вокруг стиральной машины свободно. Подложите тряпку на случай, если часть воды всё же прольётся мимо.
  • Начните слив воды: подставьте подготовленную бутылку под фильтр. Плавно откручивайте фильтр против часовой стрелки, позволяя воде постепенно стекать в бутылку.
  • Сливайте воду частями: как только бутылка наполнится, закрутите фильтр обратно. Вылейте воду из бутылки, после чего повторите процесс до полного слива жидкости из стиральной машины.
  • Промойте фильтр: полностью выкрутите фильтр и промойте его под тёплой водой. Если он сильно загрязнён, используйте щётку для удаления налёта и мелких предметов, например пуговиц или монет.
  • Протрите внутреннюю часть: осмотрите область вокруг фильтра и протрите её сухой тряпкой, чтобы убрать остатки воды и грязи.
  • Установите фильтр обратно: закрутите фильтр на место до упора. Убедитесь, что он установлен правильно, чтобы избежать протечек.
  • Закройте панель и проверьте работу: установите декоративную панель на место. Включите короткий цикл стирки, чтобы проверить, что вода нигде не протекает и стиральная машина работает исправно.
Что необходимо сделать?
Что необходимо сделать?. Фото: канал «Советы для дома».
— Важным моментом является то, что благодаря бутылке, вода не проливается по бокам, не разливается вокруг машины, и не затекает под неё. Это существенно облегчает процесс, ведь после чистки не нужно тратить время на вытирание воды с пола и поиск способов устранить её последствия. Даже если вода льется в процессе слива, она будет попадать прямо в бутылку. Этот трюк не только простой, но и невероятно эффективный, и с ним избежать беды можно в любой ситуации, — делится своим мнением по поводу лайфхака Анна, домохозяйка и автор канала «Советы для дома».

Если вы открываете фильтр сливного насоса сразу и пытаетесь слить всё количество воды за один раз, возможно, одного контейнера не хватит. В таком случае вода может начать вытекать и проливаться через край. Чтобы избежать такой ситуации, лучше заранее подготовить несколько бутылок и аккуратно их подставлять поочередно, в зависимости от того, сколько воды выйдет в процессе.

Если же в вашем случае имеется специальная трубка для аварийного слива воды, использовать её тоже вполне возможно. Но следует отметить, что такие трубки есть не во всех моделях стиральных машин, и в этом случае бутылка станет отличной заменой.

Как обеспечить полную чистоту и порядок при чистке фильтра?
Как обеспечить полную чистоту и порядок при чистке фильтра?. Фото: Изображение Midjourney

Как обеспечить полную чистоту и порядок при чистке фильтра?

Когда вода из стиральной машины полностью сливается, можно приступать к чистке самого фильтра. Если фильтр сильно загрязнился, его стоит промыть под теплой водой, а в случае наличия твердых загрязнений — аккуратно почистить щеткой. Важно также протереть внутреннюю часть люка и саму машинку сухой тряпкой, чтобы не осталось следов влаги. Это поможет поддерживать машину в чистоте и продлить её срок службы.

В процессе чистки фильтра часто попадают различные мелкие предметы, такие как пуговицы, монеты или другие мелкие вещи. Приятно осознавать, что благодаря такому простому лайфхаку с бутылкой, никаких лишних забот о пролившейся воде не возникает, и можно спокойно завершить процесс.

— Я всегда стараюсь находить простые и доступные решения для бытовых проблем. Этот способ с бутылкой действительно удобный, потому что не нужно ничего специально покупать, и он помогает избежать лишнего беспорядка. Главное — это заранее подготовить бутылку и использовать её поочередно, пока не будет слита вся вода, — считает Анна.
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