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Posted 11 февраля, 06:52

Published 11 февраля, 06:52

Modified 11 февраля, 06:52

Updated 11 февраля, 06:52

Первый лайфстайл-банк без тарифов появился в России

Первый лайфстайл-банк без тарифов появился в России

11 февраля 2025, 06:52
Фото: Изображение Midjourney.
Банк «Хайс» обновил свою стратегию и стал первым лайфстайл-банком в России, предлагающим широкий спектр услуг индивидуальным предпринимателям без каких-либо комиссий и тарифов.

С февраля текущего года данная кредитно-финансовая организация отказалась от дополнительных требований к клиентам и внедрила концепцию family office, заменяющую традиционную банковскую поддержку.

Банк «Хайс» начал свою работу в 2021 году. С самого начала кредитно-финансовая организация специализировалась на обслуживании индивидуальных предпринимателей. Банк предлагает широкий спектр бесплатных услуг, таких как переводы по реквизитам, снятие наличных, пополнение счетов, внешнеэкономическая деятельность, бухгалтерский учет и международные переводы, информирует 56orb.ru.

Тем не менее, чтобы стать клиентом банка, предприниматель должен соответствовать определенным требованиям. В частности, он должен иметь опыт работы на рынке не менее одного года, быть добросовестным и надежным, а также находиться в «зеленой группе риска» согласно данным Банка России.

В ближайшей перспективе банк намерен запустить три новые продуктовые категории. Первая включает в себя бесплатные финансовые инструменты, вторая — услуги персонализированного family office, которые охватывают не только банковские нужды клиентов, но и их индивидуальные запросы, а третья предлагает разнообразные лайфстайл-сервисы.

Павел Семенов, ранее занимавший пост председателя правления Модульбанка и основавший компанию «Черная бухгалтерия», стал новым СЕО банка «Хайс».

Он подчеркнул, что главная цель банка — улучшение качества обслуживания клиентов. По его убеждению, внедрение нового стандарта обслуживания существенно повысит уровень банковских услуг в России.

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