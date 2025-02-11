Первый лайфстайл-банк без тарифов появился в России

Тем не менее, чтобы стать клиентом банка, предприниматель должен соответствовать определенным требованиям. В частности, он должен иметь опыт работы на рынке не менее одного года, быть добросовестным и надежным, а также находиться в «зеленой группе риска» согласно данным Банка России.