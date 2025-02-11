Обидчик уфимки получил пожизненный срок

Posted 11 февраля, 18:06
Published 11 февраля, 18:06
Modified 11 февраля, 19:38
Updated 11 февраля, 19:38
Бурный роман уфимки Дамиры и турка Мустафы продлился всего несколько лет, но за это время в браке появился ребёнок. Чувства потихоньку угасали, в итоге супруги решили развестись, однако с сыном отец по-прежнему виделся.
Мустафа регулярно забирал сына к себе по выходным, пока однажды не случилось страшное. Мужчина с ребёнком внезапно пропали с радаров. На протяжении долгого времени мать отчаянно пыталась найти сына, но безуспешно. О его гибели она позже узнала от СМИ и полиции.
— Я не знаю, зачем он это сделал. Я не знаю, что будет дальше с ним, — цитирует убитую горем мать Telegram-канал «Честный репортаж».
Врачи нашли у погибшего мальчика семь ножевых ранений, а также глубокий порез на горле. Лезвие задело множество жизненно важных органов. Сам убийца, по данным медиаресурсов, пытался совершить суицид. Его экс-супруга же утверждает, что нанесение себе увечья было обычной показухой и имитацией попытки самоубийства, а сводить счёты с жизнью он на самом деле не собирался.
Ответственность за убийство сына со стороны его отца доказали через суд. Злоумышленника в Турции приговорили к пожизненному заключению в тюрьме.