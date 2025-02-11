Обидчик уфимки получил пожизненный срок

Врачи нашли у погибшего мальчика семь ножевых ранений, а также глубокий порез на горле. Лезвие задело множество жизненно важных органов. Сам убийца, по данным медиаресурсов, пытался совершить суицид. Его экс-супруга же утверждает, что нанесение себе увечья было обычной показухой и имитацией попытки самоубийства, а сводить счёты с жизнью он на самом деле не собирался.