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Posted 11 февраля, 18:06

Published 11 февраля, 18:06

Modified 11 февраля, 19:38

Updated 11 февраля, 19:38

Гражданин Турции убил сына уфимки

Обидчик уфимки получил пожизненный срок

11 февраля 2025, 18:06
Фото: Telegram / Честный репортаж.

Гражданин Турции убил сына уфимки

Жуткую историю брака россиянки с жителем Турецкой Республики растиражировали в Telegram-каналах во вторник, 11 февраля.

Бурный роман уфимки Дамиры и турка Мустафы продлился всего несколько лет, но за это время в браке появился ребёнок. Чувства потихоньку угасали, в итоге супруги решили развестись, однако с сыном отец по-прежнему виделся.

Мустафа регулярно забирал сына к себе по выходным, пока однажды не случилось страшное. Мужчина с ребёнком внезапно пропали с радаров. На протяжении долгого времени мать отчаянно пыталась найти сына, но безуспешно. О его гибели она позже узнала от СМИ и полиции.

— Я не знаю, зачем он это сделал. Я не знаю, что будет дальше с ним, — цитирует убитую горем мать Telegram-канал «Честный репортаж».

Врачи нашли у погибшего мальчика семь ножевых ранений, а также глубокий порез на горле. Лезвие задело множество жизненно важных органов. Сам убийца, по данным медиаресурсов, пытался совершить суицид. Его экс-супруга же утверждает, что нанесение себе увечья было обычной показухой и имитацией попытки самоубийства, а сводить счёты с жизнью он на самом деле не собирался.

Ответственность за убийство сына со стороны его отца доказали через суд. Злоумышленника в Турции приговорили к пожизненному заключению в тюрьме.

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Ранее Mkset сообщал о том, что в Кумертау женщина в пьяном состоянии расправилась с сожителем.

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