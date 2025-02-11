mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 февраля, 11:03

Published 11 февраля, 11:03

Modified 11 февраля, 11:32

Updated 11 февраля, 11:32

Мыши оккупировали уфимский жилой комплекс в Уфе

Мыши оккупировали уфимский жилой комплекс в Уфе

11 февраля 2025, 11:03
Фото: Изображение Midjourney.
Владельцы недвижимости в ЖК «Сосны» столкнулись с неожиданной проблемой в виде грызунов, сообщают во вторник, 11 февраля, возмущенные жильцы в соцсетях.

Вместо тихих прогулок по ухоженным аллеям и спокойного отдыха в уютных квартирах, жители «Сосен» вынуждены бороться с нашествием мышей. Сотни грызунов заполонили территорию комплекса, бегая под окнами домов, в подъездах и даже, по словам некоторых жильцов, проникая в квартиры. Видеозаписи, которыми жители делятся в домовых чатах, не для слабонервных.

— Мыши — они буквально повсюду, — кричат заголовки сообщений.
Видео: mkset.ru.

Две управляющие компании, обслуживающие ЖК, предприняли попытку решить проблему, проведя дератизацию в подвалах. Однако, по словам жителей, эти меры оказались неэффективными, и количество грызунов не уменьшилось.

— Раньше такого не было, а тут массово появились в ЖК грызуны. Причина неизвестна, — недоумевают жители.

Жители «Сосен» требуют от управляющих компаний немедленно принять более действенные меры по борьбе с грызунами, опасаясь за свое здоровье и санитарное состояние жилого комплекса.

Как ранее сообщал Mkset, жители из еще одного района Уфы пожаловались на полчища крыс и мышей.

Курултай Башкирии предложили наводнить крысами
Узнать подробнее
Читайте также:
Уфимцам вернут деньги за отоплениеУфа насторожила российский самолётВ Башкирии будут производить троллейбусы вместе с Беларусью
#Анжелика Барабаш#Общество#Видео#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Управляющие компании#Башкортостан#Россия#Благовещенск#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Жильцы#Кумертау#Белебей#Мелеуз#Проблема#Янаул#Антисанитария#Дератизация#Грызуны#Жилой комплекс#Сосны#Мыши
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика