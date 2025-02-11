Мыши оккупировали уфимский жилой комплекс в Уфе

Вместо тихих прогулок по ухоженным аллеям и спокойного отдыха в уютных квартирах, жители «Сосен» вынуждены бороться с нашествием мышей. Сотни грызунов заполонили территорию комплекса, бегая под окнами домов, в подъездах и даже, по словам некоторых жильцов, проникая в квартиры. Видеозаписи, которыми жители делятся в домовых чатах, не для слабонервных.