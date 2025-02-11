Мыши оккупировали уфимский жилой комплекс в Уфе

Posted 11 февраля, 11:03
Published 11 февраля, 11:03
Modified 11 февраля, 11:32
Updated 11 февраля, 11:32
Вместо тихих прогулок по ухоженным аллеям и спокойного отдыха в уютных квартирах, жители «Сосен» вынуждены бороться с нашествием мышей. Сотни грызунов заполонили территорию комплекса, бегая под окнами домов, в подъездах и даже, по словам некоторых жильцов, проникая в квартиры. Видеозаписи, которыми жители делятся в домовых чатах, не для слабонервных.
— Мыши — они буквально повсюду, — кричат заголовки сообщений.
Две управляющие компании, обслуживающие ЖК, предприняли попытку решить проблему, проведя дератизацию в подвалах. Однако, по словам жителей, эти меры оказались неэффективными, и количество грызунов не уменьшилось.
— Раньше такого не было, а тут массово появились в ЖК грызуны. Причина неизвестна, — недоумевают жители.
Жители «Сосен» требуют от управляющих компаний немедленно принять более действенные меры по борьбе с грызунами, опасаясь за свое здоровье и санитарное состояние жилого комплекса.
Как ранее сообщал Mkset, жители из еще одного района Уфы пожаловались на полчища крыс и мышей.