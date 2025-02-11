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Posted 11 февраля, 05:27

Published 11 февраля, 05:27

Modified 11 февраля, 09:15

Updated 11 февраля, 09:15

Повара требуют повышения зарплат в Уфе

Маэстро шашлыка — нарасхват в Уфе

11 февраля 2025, 05:27
Фото: mkset.ru.

Повара требуют повышения зарплат в Уфе

В столице Башкирии дорожает найм работников в сфере общепита, любопытными данными поделился портал «Авито Работа» с Mkset во вторник, 11 февраля.

Так, с начала 2024 года зарплатные ожидания кандидатов на найм в кафе, рестораны и бары выросли на 31%. В среднем соискатели рассчитывают на ₽58`200 в месяц, если речь идёт о фиксированном графике.

Самые высокие предполагаемые зарплаты — у шеф-поваров. С января 2024 года они стали запрашивать на 71% больше, теперь нанять главного менеджера кухни можно начиная от ₽109`000. Для кондитеров этот показатель составляет ₽80`200 (+77%), а для мангальщиков — ₽51`300 (+75%).

Рукастым уфимцам обещают ₽180 тысяч в месяц
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Ранее Mkset публиковал топ вакансий столицы Башкирии: в Уфе можно получать отличную зарплату даже без длительного образования и насыщенного профессионального опыта.

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