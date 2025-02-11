Маэстро шашлыка — нарасхват в Уфе

Posted 11 февраля, 05:27
Published 11 февраля, 05:27
Modified 11 февраля, 09:15
Updated 11 февраля, 09:15
Так, с начала 2024 года зарплатные ожидания кандидатов на найм в кафе, рестораны и бары выросли на 31%. В среднем соискатели рассчитывают на ₽58`200 в месяц, если речь идёт о фиксированном графике.
Самые высокие предполагаемые зарплаты — у шеф-поваров. С января 2024 года они стали запрашивать на 71% больше, теперь нанять главного менеджера кухни можно начиная от ₽109`000. Для кондитеров этот показатель составляет ₽80`200 (+77%), а для мангальщиков — ₽51`300 (+75%).
Ранее Mkset публиковал топ вакансий столицы Башкирии: в Уфе можно получать отличную зарплату даже без длительного образования и насыщенного профессионального опыта.