«Лэтуаль» наказали за спам в Уфе

Posted 11 февраля, 17:58
Published 11 февраля, 17:58
Modified 11 февраля, 19:39
Updated 11 февраля, 19:39
Проблемами с законом стоило ритейлеру «Лэтуаль» одно электронное письмо. Жителю Башкирии на «ящик» пришла рекламная рассылка с каталогом продукции сети и перечнем горящих скидок. При этом согласия на получение таких писем башкортостанец не давал.
Факт такого злостного нарушения своих прав житель Республики Башкортостан простить не мог. Мужчина написал жалобу в Федеральную антимонопольную службу и потребовал привлечь к ответственности спамеров. Вскоре правоохранители проверили магазин: электронной почты заявителя действительно не было в базе согласившихся на рассылку.
Рекламу в результате признали незаконной. Компании выдали предписание о прекращении рассылки на адрес обратившегося. Материалы проверки передали для возбуждения административного производства. Сети грозит штраф.
Ранее Mkset сообщал о том, что сеть «Спортмастер» несколько раз оштрафовали за отказ в обналичивании подарочных карт уфимцев.