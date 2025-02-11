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Posted 11 февраля, 17:58

Published 11 февраля, 17:58

Modified 11 февраля, 19:39

Updated 11 февраля, 19:39

Рекламу «Лэтуаль» признали незаконной в Башкирии

«Лэтуаль» наказали за спам в Уфе

11 февраля 2025, 17:58
Фото: 1MI.

Рекламу «Лэтуаль» признали незаконной в Башкирии

Крупную российскую сеть уличили в нарушении закона о рекламе, сообщает антимонопольная служба по Башкортостану во вторник, 11 февраля.

Проблемами с законом стоило ритейлеру «Лэтуаль» одно электронное письмо. Жителю Башкирии на «ящик» пришла рекламная рассылка с каталогом продукции сети и перечнем горящих скидок. При этом согласия на получение таких писем башкортостанец не давал.

Факт такого злостного нарушения своих прав житель Республики Башкортостан простить не мог. Мужчина написал жалобу в Федеральную антимонопольную службу и потребовал привлечь к ответственности спамеров. Вскоре правоохранители проверили магазин: электронной почты заявителя действительно не было в базе согласившихся на рассылку.

Рекламу в результате признали незаконной. Компании выдали предписание о прекращении рассылки на адрес обратившегося. Материалы проверки передали для возбуждения административного производства. Сети грозит штраф.

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Ранее Mkset сообщал о том, что сеть «Спортмастер» несколько раз оштрафовали за отказ в обналичивании подарочных карт уфимцев.

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