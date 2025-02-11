«Лэтуаль» наказали за спам в Уфе

Факт такого злостного нарушения своих прав житель Республики Башкортостан простить не мог. Мужчина написал жалобу в Федеральную антимонопольную службу и потребовал привлечь к ответственности спамеров. Вскоре правоохранители проверили магазин: электронной почты заявителя действительно не было в базе согласившихся на рассылку.