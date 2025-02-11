Летние гады очнулись в Башкирии

По мнению инфекционистов районной больницы села Малояз, нынешняя аномально теплая погода спровоцировала раннее пробуждение клещей. И это несет угрозу для здоровья людей, ведь, по статистике, от 2% до 20% клещей являются переносчиками энцефалита, а от 20% до 80% — клещевого боррелиоза. Поэтому врачи настоятельно рекомендуют быть предельно осторожными во время прогулок на природе. Даже зимой.