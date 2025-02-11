Летние гады очнулись в Башкирии

Posted 11 февраля, 04:57
Published 11 февраля, 04:57
Modified 11 февраля, 09:23
Updated 11 февраля, 09:23
Жителям Башкирии стоит быть начеку: клещи, обычно «спящие» зимой, уже активизировались и начали нападать на животных. Один из случаев был зафиксирован в Салаватском районе, где кровопийца был обнаружен на теле собаки, погулявшей в поле.
По мнению инфекционистов районной больницы села Малояз, нынешняя аномально теплая погода спровоцировала раннее пробуждение клещей. И это несет угрозу для здоровья людей, ведь, по статистике, от 2% до 20% клещей являются переносчиками энцефалита, а от 20% до 80% — клещевого боррелиоза. Поэтому врачи настоятельно рекомендуют быть предельно осторожными во время прогулок на природе. Даже зимой.
Что делать, если вас все-таки укусил клещ? В первую очередь, необходимо обратиться в травмпункт, где вам профессионально удалят насекомое и дадут необходимые рекомендации по профилактике заболеваний. Врачи также рекомендуют постоянно поддерживать связь с инфекционистом после укуса клеща, чтобы вовремя отреагировать на любые признаки заболевания.
Как ранее сообщал Mkset, уникальное природное явление — «ледяные цветы» — запечатлели жители башкирской деревни.