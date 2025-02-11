Лайфхак древнее египетских пирамид — лавровый лист против запахов и насекомых

Использование лаврового листа выходит далеко за пределы кулинарии. Этот ароматный ингредиент издавна применялся для очищения помещений, борьбы с вредителями и даже для создания успокаивающей атмосферы. Благодаря антисептическим свойствам лавровый лист был популярным средством в древнем Риме и Греции. Но что делает его таким эффективным?