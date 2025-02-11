Кто такие зумеры и почему они могут стать самым богатым поколением

Posted 11 февраля, 03:01
Published 11 февраля, 03:01
Modified 11 февраля, 03:01
Updated 11 февраля, 03:01
Зумерами, или иначе поколением Z, называют людей, родившихся с 1997 по 2012 год. Но эти временные рамки достаточно условны. И вот почему.
Поколенческая классификация стала популярной в начале 90-х г. г. 20 века. В его основу легли исследования американских социологов и историков. Они полагали, что на планете каждые 15-20 лет происходит смена идей, ценностей, у людей меняется склад ума.
Иными словами, каждое новое поколение адаптируется под современные реалии. При этом каждому поколению, родившемуся в тот или иной исторический период, присущи определенные черты поведения и привычки, непохожие на другие группы.
Однако, поколения невозможно ограничить временными рамками со стопроцентной точностью. Кроме того, классификация американских исследователей в первую очередь относится к социальному обществу Соединенных Штатов. В других странах временные рамки могут быть несколько сдвинуты, в зависимости от социальных условий, на 5-6 лет.
Например, в России к поколению зумеров относят тех, кто родился после 2000-го года. А тех, кто появился на свет с 1997 по 2000 г. г. называют зиллениалами — это так называемое «пограничное поколение», которому присущи черты, как предыдущего, так и последующего поколений.
На данный момент поколение зумеров составляет чуть более трети населения мира. А уже через пару лет они составят до 27% рабочей силы планеты. Об этом свидетельствуют результаты опросов и обзоров, таких как LinkedIn survey, в которых участвовали рабочие и профессионалы, принадлежащие к поколению Z.
Зумеров называют «цифровыми аборигенами». Они выросли в условиях глобальной цифровизации, с раннего возраста имели доступ к интернету и гаджетам. Для них характерен медлительный темп жизни, бережное отношение к собственному физическому и ментальному здоровью.
Generation Z больше привязано к виртуальному миру и предпочитают жизнь-онлайн живому общению. Им приписывают «клиповое мышление» — то есть, они легче воспринимают информацию через сжатые формы и яркие иллюстрации. Поэтому зумерам часто сложнее составить полную картину происходящего: они ориентируются на новостные заголовки, но пропускают суть новости.
Зумеры, выросшие в мире цифровых технологий, чувствуют себя в интернете как рыба в воде. Они способны работать с большим количеством данных и быстро находить информацию. А, кроме того, generation Z, постоянно сидя в Сети, способно заниматься одновременно массой других дел.
Недавно журнал The Economist провел исследование нынешних доходов нескольких поколений. И пришел к выводу, что зумеры к 2034 году могут стать самым состоятельным поколением в истории человечества.
На данный момент около половины людей, родившихся с 1997 по 2012 г. г., уже работают. Зумеры становятся всё более влиятельными: например, в США уже более 6 тысяч руководителей и более тысячи политиков из представителей generation Z.
При этом доходы зумеров растут не по дням, а по часам. Если у более старших сотрудников ежегодная прибавка к зарплате не превышает 6% в год, то у зумеров оплата труда ежегодно увеличивается на 13%.
Почему так происходит?
Кроме того, нынешняя молодежь пришла на работу или в бизнес в период, когда фиксируется самый низкий с 1991 года уровень безработицы. Это позволяет им диктовать свои условия работодателям — спокойно менять работу, подыскивая более выгодные вакансии. Молодежь идет туда, где платят больше, не цепляясь за место работы, как это делали предыдущие поколения.
Другие вовсе отказываются от высшего образования, предпочитая профессии, где можно быстро начать зарабатывать.
Несмотря на радужные перспективы, зумеры могут очень быстро потерять свои позиции перед наступающим им на пятки поколением альфа, родившимися с 2010-го по 2024-й год.
Они тоже не представляют себя без цифровых технологий, но более нацелены на результат, чем поколение Z. Альфа могут оказаться более приспособленными к меняющемуся миру, поскольку на них оказало влияние нестабильная экономическая и политическая ситуация, изменения климата, выживание в условиях глобального кризиса здравоохранения, вызванного ковидом.
Последствие «хорошей» жизни зумеров — нежелание выходить на высокие результаты. Из поколения Z, по оценкам The Economist, только чуть больше 1% молодых людей в Европе занимаются предпринимательством. И еще меньше среди них успешных стартаперов.
Кроме того, зумеры очень быстро выгорают, не успевая толком построить успешную карьеру. К таким выводам привело исследование американской компании Gallup, установившее, что представители поколения Z часто устают от работы. Работодатели жалуются на низкую продуктивность молодежи: постоянные прогулы, опоздания, больничные, смену работы.
Однако, есть мнение, что на трудовую мотивацию влияет возраст человека, а не принадлежность к тому или иному поколению. Поэтому есть шанс, что зумеры еще покажут себя, и действительно станут самым богатым и успешным поколением в истории человечества.