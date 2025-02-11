Кто такие зумеры и почему они могут стать самым богатым поколением

Кроме того, нынешняя молодежь пришла на работу или в бизнес в период, когда фиксируется самый низкий с 1991 года уровень безработицы. Это позволяет им диктовать свои условия работодателям — спокойно менять работу, подыскивая более выгодные вакансии. Молодежь идет туда, где платят больше, не цепляясь за место работы, как это делали предыдущие поколения.