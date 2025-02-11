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Posted 11 февраля, 03:01

Published 11 февраля, 03:01

Modified 11 февраля, 03:01

Updated 11 февраля, 03:01

Кто такие зумеры и почему они могут стать самым богатым поколением

Кто такие зумеры и почему они могут стать самым богатым поколением

11 февраля 2025, 03:01
Фото: 1MI. Кто такие зумеры и почему они могут стать самым богатым поколением
Зумеры становятся самым состоятельным поколением. Кто они такие и почему живут богаче всех? Чем отличаются представители generation Z от других, и как они относятся к работе и карьере?

Кого относят к поколению зумеров

Зумерами, или иначе поколением Z, называют людей, родившихся с 1997 по 2012 год. Но эти временные рамки достаточно условны. И вот почему.

Поколенческая классификация стала популярной в начале 90-х г. г. 20 века. В его основу легли исследования американских социологов и историков. Они полагали, что на планете каждые 15-20 лет происходит смена идей, ценностей, у людей меняется склад ума.

Иными словами, каждое новое поколение адаптируется под современные реалии. При этом каждому поколению, родившемуся в тот или иной исторический период, присущи определенные черты поведения и привычки, непохожие на другие группы.

Однако, поколения невозможно ограничить временными рамками со стопроцентной точностью. Кроме того, классификация американских исследователей в первую очередь относится к социальному обществу Соединенных Штатов. В других странах временные рамки могут быть несколько сдвинуты, в зависимости от социальных условий, на 5-6 лет.

Например, в России к поколению зумеров относят тех, кто родился после 2000-го года. А тех, кто появился на свет с 1997 по 2000 г. г. называют зиллениалами — это так называемое «пограничное поколение», которому присущи черты, как предыдущего, так и последующего поколений.

На данный момент поколение зумеров составляет чуть более трети населения мира. А уже через пару лет они составят до 27% рабочей силы планеты. Об этом свидетельствуют результаты опросов и обзоров, таких как LinkedIn survey, в которых участвовали рабочие и профессионалы, принадлежащие к поколению Z.

На данный момент поколение зумеров составляет чуть более трети населения мира, а уже через пару лет они составят до 27% рабочей силы планеты
На данный момент поколение зумеров составляет чуть более трети населения мира, а уже через пару лет они составят до 27% рабочей силы планеты. Фото: 1MI

Характерные черты зумеров

Зумеров называют «цифровыми аборигенами». Они выросли в условиях глобальной цифровизации, с раннего возраста имели доступ к интернету и гаджетам. Для них характерен медлительный темп жизни, бережное отношение к собственному физическому и ментальному здоровью.

Generation Z больше привязано к виртуальному миру и предпочитают жизнь-онлайн живому общению. Им приписывают «клиповое мышление» — то есть, они легче воспринимают информацию через сжатые формы и яркие иллюстрации. Поэтому зумерам часто сложнее составить полную картину происходящего: они ориентируются на новостные заголовки, но пропускают суть новости.

Зумеры, выросшие в мире цифровых технологий, чувствуют себя в интернете как рыба в воде. Они способны работать с большим количеством данных и быстро находить информацию. А, кроме того, generation Z, постоянно сидя в Сети, способно заниматься одновременно массой других дел.

Зумеры, выросшие в мире цифровых технологий, чувствуют себя в интернете как рыба в воде
Зумеры, выросшие в мире цифровых технологий, чувствуют себя в интернете как рыба в воде. Фото: 1MI

Почему у зумеров во всем мире растут доходы

Недавно журнал The Economist провел исследование нынешних доходов нескольких поколений. И пришел к выводу, что зумеры к 2034 году могут стать самым состоятельным поколением в истории человечества.

На данный момент около половины людей, родившихся с 1997 по 2012 г. г., уже работают. Зумеры становятся всё более влиятельными: например, в США уже более 6 тысяч руководителей и более тысячи политиков из представителей generation Z.

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При этом доходы зумеров растут не по дням, а по часам. Если у более старших сотрудников ежегодная прибавка к зарплате не превышает 6% в год, то у зумеров оплата труда ежегодно увеличивается на 13%.

Почему так происходит?

  • Во-первых, зумеры в большинстве экономически развитых стран росли в относительно спокойных социальных условиях. Представители generation Z выросли с убеждением, что выбор работы — их право. В отличие, например, от миллениалов, которые считали, что работа — это привилегия.

Кроме того, нынешняя молодежь пришла на работу или в бизнес в период, когда фиксируется самый низкий с 1991 года уровень безработицы. Это позволяет им диктовать свои условия работодателям — спокойно менять работу, подыскивая более выгодные вакансии. Молодежь идет туда, где платят больше, не цепляясь за место работы, как это делали предыдущие поколения.

  • Во-вторых, зумеры отличаются амбициозностью. Поэтому выбирают себе профессии с большой перспективностью. Одни учатся на профессии, связанные с программированием, государственным управлением, искусственным интеллектом. Доходы в таких сферах выше среднего и позволяют зарабатывать больше.

Другие вовсе отказываются от высшего образования, предпочитая профессии, где можно быстро начать зарабатывать.

  • В-третьих, зумеры обладают хорошими стартовыми возможностями. Трудолюбивые бэби-бумеры смогли заработать миллионы и готовы передать накопленное за десятилетие состояние своим детям и внукам. Такое перераспределение капитала в ближайшие годы сделает представителей generation Z центральными игроками на финансовом рынке.
Доходы зумеров растут не по дням, а по часам. Если у более старших сотрудников ежегодная прибавка к зарплате не превышает 6%, то у зумеров оплата ежегодно увеличивается на 13%
Доходы зумеров растут не по дням, а по часам. Если у более старших сотрудников ежегодная прибавка к зарплате не превышает 6%, то у зумеров оплата ежегодно увеличивается на 13%. Фото: 1MI

Будут ли зумеры всегда самыми богатыми

Несмотря на радужные перспективы, зумеры могут очень быстро потерять свои позиции перед наступающим им на пятки поколением альфа, родившимися с 2010-го по 2024-й год.

Они тоже не представляют себя без цифровых технологий, но более нацелены на результат, чем поколение Z. Альфа могут оказаться более приспособленными к меняющемуся миру, поскольку на них оказало влияние нестабильная экономическая и политическая ситуация, изменения климата, выживание в условиях глобального кризиса здравоохранения, вызванного ковидом.

Последствие «хорошей» жизни зумеров — нежелание выходить на высокие результаты. Из поколения Z, по оценкам The Economist, только чуть больше 1% молодых людей в Европе занимаются предпринимательством. И еще меньше среди них успешных стартаперов.

Кроме того, зумеры очень быстро выгорают, не успевая толком построить успешную карьеру. К таким выводам привело исследование американской компании Gallup, установившее, что представители поколения Z часто устают от работы. Работодатели жалуются на низкую продуктивность молодежи: постоянные прогулы, опоздания, больничные, смену работы.

Однако, есть мнение, что на трудовую мотивацию влияет возраст человека, а не принадлежность к тому или иному поколению. Поэтому есть шанс, что зумеры еще покажут себя, и действительно станут самым богатым и успешным поколением в истории человечества.

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