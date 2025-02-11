Как распознать высокое давление без тонометра

Posted 11 февраля, 14:10
Published 11 февраля, 14:10
Modified 11 февраля, 16:34
Updated 11 февраля, 16:34
Артериальная гипертензия — коварное заболевание, которое может долгое время оставаться незамеченным, постепенно подтачивая здоровье. Однако его ранняя диагностика помогает предотвратить серьезные осложнения, такие как инфаркт и инсульт.
Среди признаков, сигнализирующих о гипертонии, медики выделяют:
Хотя гипертония может развиваться в любом возрасте, чаще всего она диагностируется у пожилых людей. Ключевыми факторами риска являются лишний вес, курение, хронический стресс, низкая физическая активность, чрезмерное употребление алкоголя и несбалансированный режим дня. Наследственность также играет важную роль.
Врачи предупреждают, что заболевание нередко протекает бессимптомно, но при этом негативно влияет на организм. Единственный надежный способ его обнаружения — регулярное измерение давления, как минимум раз в месяц.
Ранее Mkset сообщал о том, что уфимские медики описали лучшую диету для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.