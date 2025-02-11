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Posted 11 февраля, 14:10

Published 11 февраля, 14:10

Modified 11 февраля, 16:34

Updated 11 февраля, 16:34

Уфимцам раскрыли способ определить давление без тонометра

Как распознать высокое давление без тонометра

11 февраля 2025, 14:10

Уфимцам раскрыли способ определить давление без тонометра

Специалисты клинического госпиталя ветеранов войн Уфы назвали главные признаки артериальной гипертензии во вторник, 11 февраля, сообщает UfaTime.

Артериальная гипертензия — коварное заболевание, которое может долгое время оставаться незамеченным, постепенно подтачивая здоровье. Однако его ранняя диагностика помогает предотвратить серьезные осложнения, такие как инфаркт и инсульт.

Среди признаков, сигнализирующих о гипертонии, медики выделяют:

  • головную боль;
  • головокружение, «мушки» перед глазами», потемнение в глазах;
  • шум в ушах;
  • бессонница, другие нарушения сна;
  • быструю утомляемость, снижение работоспособности;
  • боль в области сердца;
  • тревожность.

Хотя гипертония может развиваться в любом возрасте, чаще всего она диагностируется у пожилых людей. Ключевыми факторами риска являются лишний вес, курение, хронический стресс, низкая физическая активность, чрезмерное употребление алкоголя и несбалансированный режим дня. Наследственность также играет важную роль.

Врачи предупреждают, что заболевание нередко протекает бессимптомно, но при этом негативно влияет на организм. Единственный надежный способ его обнаружения — регулярное измерение давления, как минимум раз в месяц.

Диету для сердечников разработали в Уфе
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Ранее Mkset сообщал о том, что уфимские медики описали лучшую диету для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

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