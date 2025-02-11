Как получить урожай мечты — как и когда сажать рассаду в 2025 году

Планирование посадки — это залог успеха любого огородника. Если посадить семена слишком рано, рассада может перерасти и стать слабой, а поздняя посадка может привести к недостатку времени для созревания плодов. Важно учитывать не только климатические особенности вашего региона, но и требования самих растений, а также следить за лунным календарем, который, по мнению многих, способен повлиять на результат.