Как меня штормило: парка времён СССР не хватает уфимцам

Posted 11 февраля, 03:52
Published 11 февраля, 03:52
Modified 11 февраля, 09:38
Updated 11 февраля, 09:38
Сообщается, что он был открыт в конце 40-х и тогда назывался «Парк Нефтяник». На его территории существовало колесо обозрения, а также были детские площадки с аттракционами и каруселями.
— А весной детьми мы отправлялись в парк смотреть ледоход на Белой. А ещё, в парке была танцевальная площадка, — вспоминает Ольга М.
— И вышка парашютная, якобы была там, а в парке Гафури два самолёта, аттракцион назывался «Петля Нестерова», прокатился разок там, как штормило меня после этого всего… — написала Мавлют З.
Другие уфимцы сетуют в комментариях, что сейчас таких парков в городе нет, и что все они на одно лицо. Также горожанам грустно от того, что зелени в Уфе с каждым годом становится всё меньше.
До этого Mkset писал о том, как горожане вспомнили легендарное кафе, на месте которого потом возник не менее легендарный развлекательный комплекс. Сейчас там строится крупный ЖК.