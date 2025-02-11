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Posted 11 февраля, 03:52

Published 11 февраля, 03:52

Modified 11 февраля, 09:38

Updated 11 февраля, 09:38

Уфимцы тоскуют по парку времён СССР

Как меня штормило: парка времён СССР не хватает уфимцам

11 февраля 2025, 03:52
Фото: Паблик «История Уфы и Башкортостана» во «ВКонтакте».

Уфимцы тоскуют по парку времён СССР

Жители столицы Республики Башкортостан с теплом вспомнили «Парк Победы» времён СССР в паблике «История Уфы и Башкортостана» во вторник, 11 февраля.

Сообщается, что он был открыт в конце 40-х и тогда назывался «Парк Нефтяник». На его территории существовало колесо обозрения, а также были детские площадки с аттракционами и каруселями.

— А весной детьми мы отправлялись в парк смотреть ледоход на Белой. А ещё, в парке была танцевальная площадка, — вспоминает Ольга М.
— И вышка парашютная, якобы была там, а в парке Гафури два самолёта, аттракцион назывался «Петля Нестерова», прокатился разок там, как штормило меня после этого всего… — написала Мавлют З.

Другие уфимцы сетуют в комментариях, что сейчас таких парков в городе нет, и что все они на одно лицо. Также горожанам грустно от того, что зелени в Уфе с каждым годом становится всё меньше.

До этого Mkset писал о том, как горожане вспомнили легендарное кафе, на месте которого потом возник не менее легендарный развлекательный комплекс. Сейчас там строится крупный ЖК.

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