Халявы больше не будет: туры в Турцию станут разорением для уфимцев

Заметим, что на момент публикации цена туров в Турцию из Уфы составляет от ₽22`048 при условиях вылета из столицы Башкирии на текущей неделе, в феврале 2025 года, и проживании двух взрослых гостей в отеле класса 3* без питания в бюджетном номере. Впрочем, туристов предупреждают о том, что цена на путевку в Турцию из Уфы может быть увеличена, так как указана промо-стоимость. В среднем, неделя отдыха в Турции с перелётом, питанием «всё включено» и проживанием двух гостей в отеле 4*-5* обойдется в феврале от ₽95`000. Если прибавить к стоимости тура в Турцию в далеко не пиковый сезон путешествий планы по заработку на каждом путешественнике, то при курсе $1 = ₽100 визит на Средиземное море может обойтись уфимцам примерно в ₽350`000. Что можно сравнить по стоимости с 10-дневным отдыхом для пары на Мальдивах или ценой vip-тура на Байкал.