Халявы больше не будет: туры в Турцию станут разорением для уфимцев

Posted 11 февраля, 18:27
Published 11 февраля, 18:27
Modified 11 февраля, 18:32
Updated 11 февраля, 18:32
Председатель Ассоциации инвесторов туризма (TTYD) Турции Оя Нарин считает, что необходимо увеличить средний бюджет каждого туриста до $1400. По её мнению, для обеспечения устойчивого развития туризма необходимо ориентироваться на более состоятельных путешественников. Текущий средний доход в $900 за поездку уже не соответствует требованиям рынка. Оя Нарин предлагает увеличить эту сумму до $1300–$1400 долларов. Цель — увеличить доходы от туризма до $132 млрд к 2032 году. Это позволит получать с каждого туриста в полтора раза больше, чем сейчас.
Оя Нарин не уточнила, как именно планируется увеличивать расходы туристов в Турции. Однако ранее этот вопрос уже обсуждался на разных уровнях. Например, в прошлом году Аликан Демир, директор по маркетингу агентства по продвижению и развитию туризма Турции (TGA), рассказал о рекламной стратегии, направленной на привлечение более платёжеспособных клиентов.
Заметим, что на момент публикации цена туров в Турцию из Уфы составляет от ₽22`048 при условиях вылета из столицы Башкирии на текущей неделе, в феврале 2025 года, и проживании двух взрослых гостей в отеле класса 3* без питания в бюджетном номере. Впрочем, туристов предупреждают о том, что цена на путевку в Турцию из Уфы может быть увеличена, так как указана промо-стоимость. В среднем, неделя отдыха в Турции с перелётом, питанием «всё включено» и проживанием двух гостей в отеле 4*-5* обойдется в феврале от ₽95`000. Если прибавить к стоимости тура в Турцию в далеко не пиковый сезон путешествий планы по заработку на каждом путешественнике, то при курсе $1 = ₽100 визит на Средиземное море может обойтись уфимцам примерно в ₽350`000. Что можно сравнить по стоимости с 10-дневным отдыхом для пары на Мальдивах или ценой vip-тура на Байкал.
Инфраструктура для туристов уже пошла в рост по стоимости. Так, цена одной поездки в Стамбуле на автобусе, метро или трамвае составит 27 лир, что примерно равно 80 рублям, на метробусе — 40 лир, что примерно равно 120 рублям. Стоимость месячного проездного составит 2120 лир, что примерно равно 6200 рублям. Также ожидается повышение стоимости услуг такси. Минимальная стоимость поездки составит 135 лир, что примерно равно 400 рублям, а тариф за каждый километр пути — 38 лир, что примерно равно 110 рублям.
С 1 января также повысилась стоимость посещения музеев и дворцов Стамбула. Например, вход в Долмабахче (Селямлык, гарем, музей живописи) будет стоить 1500 лир, что примерно равно 4400 рублям, а в Топкапы — 2000 лир, что примерно равно 5800 рублям.
В 2024 году россияне стали чаще путешествовать за рубеж: количество поездок увеличилось на 7,8%. Согласно данным Федеральной службы безопасности (ФСБ), в последние 12 месяцев россияне совершили 29,2 миллиона поездок за границу.
Самой популярной страной для путешествий стала Турция. Она впервые за пять лет обогнала по посещаемости Абхазию. В 2024 году россияне посетили Турцию почти 6,3 миллиона раз, что на 11,7% больше, чем в предыдущем году. Рост числа поездок в 2024 году в основном обеспечил главный турецкий курорт Анталья. Так, россияне посетили его 3,9 миллиона раз, что на 12,9% больше, чем в предыдущем году (3,5 миллиона).
Напомним, ранее Mkset сравнил цены и сервис турецких путешествий и санаториев Башкирии.