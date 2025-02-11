Хабиров наградил библиотекаря медалью за СВО

Особо примечательно, что до начала участия в СВО Радмир Байзигитов занимал должность заместителя директора в национальной библиотеке, а Арслан Мурзагулов трудился врачом в Иглинской центральной районной больнице. Оба они, оставив свои мирные профессии, приняли непростое решение — отправиться на защиту Родины.