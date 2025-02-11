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Posted 11 февраля, 09:26

Published 11 февраля, 09:26

Modified 11 февраля, 09:56

Updated 11 февраля, 09:56

Хабиров наградил библиотекаря медалью за СВО

Хабиров наградил библиотекаря медалью за СВО

11 февраля 2025, 09:26
Фото: 1MI.
Глава Башкирии отметил мужество и героизм двух военнослужащих, проявивших себя в ходе специальной военной операции, сообщает во вторник, 11 февраля, пресс-служба правительства РБ.

Радий Хабиров вручил медали генерала Шаймуратова двум участникам специальной военной операции. Высоких государственных наград удостоились военнослужащий Башкирского полка №1197 Радмир Байзигитов и командир медвзвода батальона имени Доставалова Арслан Мурзагулов. Церемония награждения прошла в рамках оперативного совещания правительства Башкирии, которое состоялось в Центре управления регионом (ЦУР).

Особо примечательно, что до начала участия в СВО Радмир Байзигитов занимал должность заместителя директора в национальной библиотеке, а Арслан Мурзагулов трудился врачом в Иглинской центральной районной больнице. Оба они, оставив свои мирные профессии, приняли непростое решение — отправиться на защиту Родины.

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Арслан Мурзагулов подписал контракт с Министерством обороны в июле 2022 года и стал частью Башкирского батальона имени Доставалова. В сентябре 2024 года он был переведен на должность командира взвода медицинской роты 57-го мотострелкового полка.

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Как ранее сообщал Mkset, в Башкирии молодые родители выбирают для младенцев редкие, красивые и многозначительные имена.

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