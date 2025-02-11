Хабиров наградил библиотекаря медалью за СВО

Posted 11 февраля, 09:26
Published 11 февраля, 09:26
Modified 11 февраля, 09:56
Updated 11 февраля, 09:56
Радий Хабиров вручил медали генерала Шаймуратова двум участникам специальной военной операции. Высоких государственных наград удостоились военнослужащий Башкирского полка №1197 Радмир Байзигитов и командир медвзвода батальона имени Доставалова Арслан Мурзагулов. Церемония награждения прошла в рамках оперативного совещания правительства Башкирии, которое состоялось в Центре управления регионом (ЦУР).
Особо примечательно, что до начала участия в СВО Радмир Байзигитов занимал должность заместителя директора в национальной библиотеке, а Арслан Мурзагулов трудился врачом в Иглинской центральной районной больнице. Оба они, оставив свои мирные профессии, приняли непростое решение — отправиться на защиту Родины.
Арслан Мурзагулов подписал контракт с Министерством обороны в июле 2022 года и стал частью Башкирского батальона имени Доставалова. В сентябре 2024 года он был переведен на должность командира взвода медицинской роты 57-го мотострелкового полка.
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