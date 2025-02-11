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Posted 11 февраля, 05:56

Published 11 февраля, 05:56

Modified 11 февраля, 09:02

Updated 11 февраля, 09:02

Девочка погибла под колёсами «Лады» на проспекте в Уфе

«Гранта» насмерть переехала девочку на «зебре» в Уфе

11 февраля 2025, 05:56
Фото: ГИБДД Башкирии.

Девочка погибла под колёсами «Лады» на проспекте в Уфе

Пешеход в возрасте 16 лет погибла под колёсами машины в столице Башкирии, сообщает ГИБДД во вторник, 11 февраля.

Трагический инцидент произошёл на перекрестке проспекта Октября и улицы Галле минувшим вечером, 10 февраля. Здесь 23-летний парень на «Ладе Гранте» из ЗАТО Межгорье сбил девочку, переходившую дорогу по пешеходному переходу. После ДТП 16-летнюю уфимку отвезли в больницу, однако спасти её не получилось.

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Идёт разбирательство по факту происшествия.

В ведомстве отмечают, что ДТП на пешеходных переходах с участием детей часто происходят из-за невнимательности как самих детей, так и водителей. Специалисты просят проявлять бдительность участниками дорожного движения.

Ранее сообщалось, что в Республике Башкортостан автоледи насмерть переехала пенсионерку.

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