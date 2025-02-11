«Гранта» насмерть переехала девочку на «зебре» в Уфе

Трагический инцидент произошёл на перекрестке проспекта Октября и улицы Галле минувшим вечером, 10 февраля. Здесь 23-летний парень на «Ладе Гранте» из ЗАТО Межгорье сбил девочку, переходившую дорогу по пешеходному переходу. После ДТП 16-летнюю уфимку отвезли в больницу, однако спасти её не получилось.