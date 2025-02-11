«Гранта» насмерть переехала девочку на «зебре» в Уфе

Posted 11 февраля, 05:56
Published 11 февраля, 05:56
Modified 11 февраля, 09:02
Updated 11 февраля, 09:02
Трагический инцидент произошёл на перекрестке проспекта Октября и улицы Галле минувшим вечером, 10 февраля. Здесь 23-летний парень на «Ладе Гранте» из ЗАТО Межгорье сбил девочку, переходившую дорогу по пешеходному переходу. После ДТП 16-летнюю уфимку отвезли в больницу, однако спасти её не получилось.
Идёт разбирательство по факту происшествия.
В ведомстве отмечают, что ДТП на пешеходных переходах с участием детей часто происходят из-за невнимательности как самих детей, так и водителей. Специалисты просят проявлять бдительность участниками дорожного движения.
Ранее сообщалось, что в Республике Башкортостан автоледи насмерть переехала пенсионерку.