Уфимка сломала руку из-за ленивых коммунальщиков

Posted 11 февраля, 08:55
Published 11 февраля, 08:55
Modified 11 февраля, 10:01
Updated 11 февраля, 10:01
По её словам, жители домов № 9, 13, 15 и 19 по указанной улице неоднократно обращались с просьбой посыпать тротуары противогололёдными материалами. Однако, как отметила женщина, этого так и не произошло. В результате сегодня в 11:00 часов возле дома №13 местная жительница сломала руку. Соседке пришлось после падения обращаться за медицинской помощью. Теперь ей предстоит лечение, возможно, длительное.
— Это уже второй случай за этот месяц. Просим принять меры! — пишет уфимка.
Ещё не так давно в городе была положительная температуру, но затем пришли холода. В результате везде образовался гололёд и стало трудно ходить. Власти отчитываются, что делают всё возможное, вот только не все жители в это верят.
Ранее Mkset писал о женщине, которая боролась с наледью в столице Республики Башкортостан, используя холодное оружие.