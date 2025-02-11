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Posted 11 февраля, 08:55

Published 11 февраля, 08:55

Modified 11 февраля, 10:01

Updated 11 февраля, 10:01

Уфимка сломала руку из-за ленивых коммунальщиков

Уфимка сломала руку из-за ленивых коммунальщиков

11 февраля 2025, 08:55
Фото: 1MI.
Жительница улицы Вологодской в столице Республики Башкортостан сломала руку, поскользнувшись на гололёде, сообщила Mkset её соседка во вторник, 11 февраля.

По её словам, жители домов № 9, 13, 15 и 19 по указанной улице неоднократно обращались с просьбой посыпать тротуары противогололёдными материалами. Однако, как отметила женщина, этого так и не произошло. В результате сегодня в 11:00 часов возле дома №13 местная жительница сломала руку. Соседке пришлось после падения обращаться за медицинской помощью. Теперь ей предстоит лечение, возможно, длительное.

Фото: Mkset
— Это уже второй случай за этот месяц. Просим принять меры! — пишет уфимка.

Ещё не так давно в городе была положительная температуру, но затем пришли холода. В результате везде образовался гололёд и стало трудно ходить. Власти отчитываются, что делают всё возможное, вот только не все жители в это верят.

Ранее Mkset писал о женщине, которая боролась с наледью в столице Республики Башкортостан, используя холодное оружие.

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