Федеральную трассу разворовали в Башкирии

Posted 11 февраля, 13:42
Published 11 февраля, 13:42
Modified 11 февраля, 16:38
Updated 11 февраля, 16:38
Напомним, как сообщал Mkset, в Республике Башкортостан разгорелся скандал из-за огромных долгов перед сотрудниками «Региональной строительной компании». Более 1,8 тыс. работников предприятия трудились на строительстве участка федеральной трассы М-12 в Башкортостане (дорога Дюртюли-Ачит). Долгое время сотрудники не получали зарплату, в итоге долги составили более ₽443 млн.
Пострадавшие записали обращение к президенту России Владимиру Путину, вскоре история попала в СМИ. Позже также вскрылись факты хищений со стороны экс-руководства компании. По обоим фактам расследуется уголовное дело.
Следователи отчитались перед рабочими о том, как проходит проверка. Фигурант многомиллионного уголовного дела на момент встречи находится в бегах, ведётся его розыск. Заочно его отправили в СИЗО.
Частично задолженность уже была погашена, рабочие получили заработанные ₽246 млн.
— Следователи продолжают работу по восстановлению нарушенных трудовых прав работников компании, — сообщают в СК.