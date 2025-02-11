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Posted 11 февраля, 13:42

Published 11 февраля, 13:42

Modified 11 февраля, 16:38

Updated 11 февраля, 16:38

Жалобами Путину займутся следователи

Федеральную трассу разворовали в Башкирии

11 февраля 2025, 13:42
Фото: 1MI.

Жалобами Путину займутся следователи

Руководство башкортостанского отделения Следственного комитета во вторник, 11 февраля, приняло рабочих, которым задолжали ₽443 млн на строительстве федеральной трассы: правда, выслушали их только по видеосвязи.

Напомним, как сообщал Mkset, в Республике Башкортостан разгорелся скандал из-за огромных долгов перед сотрудниками «Региональной строительной компании». Более 1,8 тыс. работников предприятия трудились на строительстве участка федеральной трассы М-12 в Башкортостане (дорога Дюртюли-Ачит). Долгое время сотрудники не получали зарплату, в итоге долги составили более ₽443 млн.

Пострадавшие записали обращение к президенту России Владимиру Путину, вскоре история попала в СМИ. Позже также вскрылись факты хищений со стороны экс-руководства компании. По обоим фактам расследуется уголовное дело.

Следователи отчитались перед рабочими о том, как проходит проверка. Фигурант многомиллионного уголовного дела на момент встречи находится в бегах, ведётся его розыск. Заочно его отправили в СИЗО.

Частично задолженность уже была погашена, рабочие получили заработанные ₽246 млн.

— Следователи продолжают работу по восстановлению нарушенных трудовых прав работников компании, — сообщают в СК.
Уфимцам задолжали миллионы по зарплате
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе директор фирмы задолжал сотрудникам ₽4,6 млн.

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