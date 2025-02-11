Федеральную трассу разворовали в Башкирии

Напомним, как сообщал Mkset, в Республике Башкортостан разгорелся скандал из-за огромных долгов перед сотрудниками «Региональной строительной компании». Более 1,8 тыс. работников предприятия трудились на строительстве участка федеральной трассы М-12 в Башкортостане (дорога Дюртюли-Ачит). Долгое время сотрудники не получали зарплату, в итоге долги составили более ₽443 млн.