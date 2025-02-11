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Posted 11 февраля, 13:06

Published 11 февраля, 13:06

Modified 11 февраля, 16:42

Updated 11 февраля, 16:42

В пожаре сгорел 90-летний житель Башкирии

Долгожитель трагически погиб в Башкирии

11 февраля 2025, 13:06
Фото: МЧС РБ.

В пожаре сгорел 90-летний житель Башкирии

Пожар в Белокатайском районе Башкортостана погубил 90-летнего жителя региона, сообщает во вторник, 11 февраля, МЧС РБ.

Трагедия случилась в посёлке Карлыханово. Огонь охватил бревенчатый дом на 80 «квадратов». Местные жители, заметив густой столб дыма, сразу позвонили в «112».

Не дожидаясь спасателей, соседи помчались искать хозяина жилища, пожилого мужчину. Из горящего дома его вытащили уже без сознания. Прибывшие на место медики констатировали смерть мужчины.

Пожар удалось вскоре потушить. Что привело к возгоранию — выясняется.

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Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе вспыхнуло здание на территории автовокзала. Помещение давно заброшено и служит приютом асоциальных горожан и местом для опасных игр детей.

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