Долгожитель трагически погиб в Башкирии

Posted 11 февраля, 13:06
Published 11 февраля, 13:06
Modified 11 февраля, 16:42
Updated 11 февраля, 16:42
Трагедия случилась в посёлке Карлыханово. Огонь охватил бревенчатый дом на 80 «квадратов». Местные жители, заметив густой столб дыма, сразу позвонили в «112».
Не дожидаясь спасателей, соседи помчались искать хозяина жилища, пожилого мужчину. Из горящего дома его вытащили уже без сознания. Прибывшие на место медики констатировали смерть мужчины.
Пожар удалось вскоре потушить. Что привело к возгоранию — выясняется.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе вспыхнуло здание на территории автовокзала. Помещение давно заброшено и служит приютом асоциальных горожан и местом для опасных игр детей.