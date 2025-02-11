Диету для сердечников разработали в Уфе

Posted 11 февраля, 04:21
Published 11 февраля, 04:21
Modified 11 февраля, 09:30
Updated 11 февраля, 09:30
Отмечается, что даже самые серьёзные болезни можно предотвратить, питаясь правильно. Так, питание с низким содержанием животных жиров, углеводов и соли помогает уменьшить воспалительные процессы и уровень LDL (плохого холестерина), а также снижает уровень окислительного стресса в организме.
В рацион советуют включить фрукты и овощи, цельнозерновые продукты, рыбу, бобовые, орехи и растительные масла. Также следует употреблять как можно меньше сахара и соли, а также завязать с выпивкой или ограничить её количество.
Среди наиболее полезных продуктов для «сердечников» уфимские врачи перечислили авокадо, черную фасоль, овсянку, миндаль, апельсины, оливковое масло и другие.