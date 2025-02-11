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Posted 11 февраля, 04:21

Published 11 февраля, 04:21

Modified 11 февраля, 09:30

Updated 11 февраля, 09:30

В Уфе разработали диету для людей с больным сердцем

Диету для сердечников разработали в Уфе

11 февраля 2025, 04:21
Фото: 1MI.

В Уфе разработали диету для людей с больным сердцем

Медики рассказали о правильной диете для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, сообщается в группе уфимской больницы №5 во «ВКонтакте» во вторник, 11 февраля.

Отмечается, что даже самые серьёзные болезни можно предотвратить, питаясь правильно. Так, питание с низким содержанием животных жиров, углеводов и соли помогает уменьшить воспалительные процессы и уровень LDL (плохого холестерина), а также снижает уровень окислительного стресса в организме.

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В рацион советуют включить фрукты и овощи, цельнозерновые продукты, рыбу, бобовые, орехи и растительные масла. Также следует употреблять как можно меньше сахара и соли, а также завязать с выпивкой или ограничить её количество.

Среди наиболее полезных продуктов для «сердечников» уфимские врачи перечислили авокадо, черную фасоль, овсянку, миндаль, апельсины, оливковое масло и другие.

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