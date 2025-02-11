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Posted 11 февраля, 06:30

Published 11 февраля, 06:30

Modified 11 февраля, 08:51

Updated 11 февраля, 08:51

В Башкирии создадут комиссию для контроля цен на продукты

Депутаты взялись за яйца в Башкирии

11 февраля 2025, 06:30
Фото: 1MI.

В Башкирии создадут комиссию для контроля цен на продукты

В парламенте Республики Башкортостан обсудят рост цен на товары, имеющие социальную значимость, сообщает региональное Госсобрание во вторник, 11 февраля.

Для этого будет создана рабочая группа. Планируется, что её заседание пройдёт в скором времени.

Цены на бензин выросли в Башкирии
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Спикер Курултая Константин Толкачев рассказал, что парламентарии и эксперты рассмотрят ситуацию на рынке продовольствия в связи с периодическими скачками цен на определённые продукты, которые сильно опережают инфляцию. В пример он привёл сливочное масло и яйца. Также некоторые продукты дорожали в регионе из-за неурожая. Например овощи подскочили аж на 21% В завершении он добавил, что одной из главных целей рабочей группы будет выявление беспричинного роста цен и выравнивание ситуации с ними. В её состав войдут специалисты профильных ведомств.

По данным статистиков, яйца в России в 2024 году подорожали на 5%. Однако скачок цен на них произошёл не в прошлом, а в позапрошлом году. К примеру, в декабре 2023 года они выросли в цене на 61,35% по сравнению с таким же периодом 2022 года.

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