Депутаты взялись за яйца в Башкирии

Спикер Курултая Константин Толкачев рассказал, что парламентарии и эксперты рассмотрят ситуацию на рынке продовольствия в связи с периодическими скачками цен на определённые продукты, которые сильно опережают инфляцию. В пример он привёл сливочное масло и яйца. Также некоторые продукты дорожали в регионе из-за неурожая. Например овощи подскочили аж на 21% В завершении он добавил, что одной из главных целей рабочей группы будет выявление беспричинного роста цен и выравнивание ситуации с ними. В её состав войдут специалисты профильных ведомств.



По данным статистиков, яйца в России в 2024 году подорожали на 5%. Однако скачок цен на них произошёл не в прошлом, а в позапрошлом году. К примеру, в декабре 2023 года они выросли в цене на 61,35% по сравнению с таким же периодом 2022 года.