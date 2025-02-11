Число сирот сократили втрое в Башкирии

Posted 11 февраля, 06:50
Published 11 февраля, 06:50
Modified 11 февраля, 08:44
Updated 11 февраля, 08:44
В Башкирии наблюдается положительная динамика в сфере защиты прав детей-сирот, утверждает чиновник. За последние 10 лет число детей, не устроенных в семьи, сократилось втрое — с 1600 до 588 человек. Эта информация была озвучена в ходе рабочей встречи с советниками аппарата Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка, посвященной вопросам профилактики социального сиротства в регионе.
— За этими формулировками — реальные судьбы детей, которые нуждаются в помощи, в новой семье и особой защите со стороны Башкирии, — подчеркнул Руслан Хабибов.
Советники аппарата Уполномоченного посетят ряд социальных учреждений по всему региону, чтобы оценить ситуацию на местах. Как стало известно, итоги поездки будут подведены 14 февраля.
Как ранее сообщал Mkset, в Башкирии выявили отклонения от технологии приготовления питания для учеников.