Число сирот сократили втрое в Башкирии

В Башкирии наблюдается положительная динамика в сфере защиты прав детей-сирот, утверждает чиновник. За последние 10 лет число детей, не устроенных в семьи, сократилось втрое — с 1600 до 588 человек. Эта информация была озвучена в ходе рабочей встречи с советниками аппарата Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка, посвященной вопросам профилактики социального сиротства в регионе.