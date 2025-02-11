«Боже упаси туда попасть» В Башкирии жалуются на совдеп в больницах

Posted 10 февраля, 21:07
Published 10 февраля, 21:07
Modified 10 февраля, 21:09
Updated 10 февраля, 21:09
Так, пациенты рассказали, якобы в ЦРБ отсутствуют электророзетки. Чтобы, например, зарядить телефон, больным приходится ходить по лечебному учреждению в поисках заветного разъёма.
Вопросы у пациентов вызывает и общее состояние больницы. На опубликованных кадрах видны обшарпанные потолки и стены. Видно, что организация давно нуждается как минимум в косметическом ремонте. Для полноты картины дополнил автор жалобы её и другими деталями: вот дверь с монтажной пеной наружу по периметру, а вот раскиданные вещи в стихийном гардеробе. Весьма бедно выглядит и сантехника: пациенты сфотографировали «осиротевший» унитаз без крышки сливного бака и стульчака, а также замызганную раковину.
— А мы там были, в этом отделении. Боже упаси ещё раз туда попасть. Палаты просто в ужасном состоянии. В двух словах точно не описать, — присоединилась к жалобам Юлия З.
— А про еду и говорить нечего. Первое — одна вода, на второе старое подсолнечное масло кидают — в рот не возьмёшь, — посетовала Файруза С.
Mkset обратился за комментарием в Минздрав Башкортостана.