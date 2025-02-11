mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 10 февраля, 21:07

Published 10 февраля, 21:07

Modified 10 февраля, 21:09

Updated 10 февраля, 21:09

Палаты в больницах Башкирии вызвали скандал

«Боже упаси туда попасть» В Башкирии жалуются на совдеп в больницах

10 февраля 2025, 21:07
Фото: Официальная группа Подслушано Янаул / Vk.

Палаты в больницах Башкирии вызвали скандал

Башкортостанцы сетуют на удручающее состояние районной больницы Янаула — кричи отчаяния жителей региона Mkset изучил во вторник, 11 февраля.

Так, пациенты рассказали, якобы в ЦРБ отсутствуют электророзетки. Чтобы, например, зарядить телефон, больным приходится ходить по лечебному учреждению в поисках заветного разъёма.

Вопросы у пациентов вызывает и общее состояние больницы. На опубликованных кадрах видны обшарпанные потолки и стены. Видно, что организация давно нуждается как минимум в косметическом ремонте. Для полноты картины дополнил автор жалобы её и другими деталями: вот дверь с монтажной пеной наружу по периметру, а вот раскиданные вещи в стихийном гардеробе. Весьма бедно выглядит и сантехника: пациенты сфотографировали «осиротевший» унитаз без крышки сливного бака и стульчака, а также замызганную раковину.

— А мы там были, в этом отделении. Боже упаси ещё раз туда попасть. Палаты просто в ужасном состоянии. В двух словах точно не описать, — присоединилась к жалобам Юлия З.
— А про еду и говорить нечего. Первое — одна вода, на второе старое подсолнечное масло кидают — в рот не возьмёшь, — посетовала Файруза С.

Mkset обратился за комментарием в Минздрав Башкортостана.

Видео: Официальная группа Подслушано Янаул / Vk.
Фото: Официальная группа Подслушано Янаул / Vk
Ужасы нашего городка: новосёлы показали непарадную Уфу
Узнать подробнее

Ранее Mkset публиковал жуткие снимки того, что происходит внутри одного из общежитий Уфы.

Читайте также:
Худшей больнице Башкирии дадут ₽6 млнНа повестке у Хабирова: оценки чиновникам, снежный коллапс и страшные подъездыСегодня в Уфе: Хабиров за границей, инструкции на случай авиаударов, дешёвый бензин
#Общество#Видео#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Медицина#Башкортостан#Чиновники#Благовещенск#Жалобы#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Здравоохранение#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Белебей#Мелеуз#Янаул
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика