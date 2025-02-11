«Боже упаси туда попасть» В Башкирии жалуются на совдеп в больницах

Вопросы у пациентов вызывает и общее состояние больницы. На опубликованных кадрах видны обшарпанные потолки и стены. Видно, что организация давно нуждается как минимум в косметическом ремонте. Для полноты картины дополнил автор жалобы её и другими деталями: вот дверь с монтажной пеной наружу по периметру, а вот раскиданные вещи в стихийном гардеробе. Весьма бедно выглядит и сантехника: пациенты сфотографировали «осиротевший» унитаз без крышки сливного бака и стульчака, а также замызганную раковину.