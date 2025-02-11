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Posted 11 февраля, 11:30

Published 11 февраля, 11:30

Modified 11 февраля, 11:35

Updated 11 февраля, 11:35

Бойцам СВО дали новую льготу в Башкирии

Бойцам СВО дали новую льготу в Башкирии

11 февраля 2025, 11:30
Фото: 1MI.
Новая льгота в Башкирии поможет бойцам СВО реализовать себя в бизнесе, предоставляя доступ к выгодным государственным гарантиям, сообщает во вторник, 11 февраля, Министерство жилищно-коммунального хозяйства РБ.

С января 2025 года участники специальной военной операции, зарегистрированные как субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП), а также их семьи, смогут рассчитывать на льготные условия при получении государственных гарантий. Эта мера поддержки реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» и направлена на стимулирование предпринимательской активности среди ветеранов СВО.

В рамках новой программы участникам СВО и их семьям доступно максимальное поручительство Гарантийного фонда Республики Башкортостан, покрывающее до 70% от суммы заемных средств. Сумма вознаграждения по льготным условиям составляет от 0,1% до 0,2% годовых, что значительно ниже стандартных ставок в 1% — 1,5%. Льготные условия распространяются на кредитные продуктовые линейки «Механизм» и «Стандарт».

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— В рамках этих групп предлагаются различные услуги, такие как «Старт», «Старт+», «Стандарт», «Срочный», «Срочный+», «Экспресс» и «Экспресс+», которые отличаются по суммам действующих поручительств и требованиям к обеспеченности. Для получения поддержки клиентам необходимо обратиться в одну из финансовых организаций-партнеров Фонда, включая банки, лизинговые компании, а также федеральный и региональный фонды развития промышленности, — уточнил руководитель Гарантийного фонда РБ Алексей Лазарев.
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Как ранее сообщал Mkset, прокуратура добилась возврата денег жителям Калининского района Уфы за некачественную коммунальную услугу.

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