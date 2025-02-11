Бойцам СВО дали новую льготу в Башкирии

С января 2025 года участники специальной военной операции, зарегистрированные как субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП), а также их семьи, смогут рассчитывать на льготные условия при получении государственных гарантий. Эта мера поддержки реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» и направлена на стимулирование предпринимательской активности среди ветеранов СВО.