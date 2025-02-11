В Башкирии сбрасывают водохранилища

Posted 11 февраля, 04:15
Published 11 февраля, 04:15
Modified 11 февраля, 09:35
Updated 11 февраля, 09:35
Башкирия ведет активную подготовку к весеннему половодью 2025 года, чтобы защитить населенные пункты и экономику от потенциального ущерба. Управление по эксплуатации гидротехнических сооружений (ГТС) Башкирии, отвечающее за безопасность водных объектов, уже предпринимает необходимые шаги. В оперативном управлении учреждения находится 27 гидротехнических сооружений. Общий объем воды в подконтрольных водохранилищах составляет внушительные 720 миллионов кубометров.
По заверениям Управления, все сооружения находятся в удовлетворительном состоянии и готовы к пропуску половодья. Подготовка к паводку идет в строгом соответствии с графиком.
Что конкретно делается? Водохранилища 3 и 4 классов уже начали опорожнять, чтобы создать дополнительный объем для приема паводковых вод. Этот процесс проводится в соответствии с правилами эксплуатации ГТС и согласован с Ростехнадзором и Камским водным управлением. На Юмагузинском водохранилище, самом крупном в зоне ответственности Управления, также ведется планомерное понижение уровня воды.
Кроме того, активно ведутся работы по расчистке подъездных путей, территорий вокруг сооружений, гребней плотин и водопропускных каналов.
Как ранее сообщал Mkset, власти Башкирии планируют внести изменения в границы муниципальных образований для устранения путаницы.