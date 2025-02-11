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Posted 11 февраля, 04:15

Published 11 февраля, 04:15

Modified 11 февраля, 09:35

Updated 11 февраля, 09:35

Башкирия готовится к паводку

В Башкирии сбрасывают водохранилища

11 февраля 2025, 04:15
Фото: 1MI.

Башкирия готовится к паводку

В регионе заранее принимает меры предосторожности, чтобы минимизировать ущерб от возможных подтоплений, сообщает во вторник, 11 февраля, Управление по эксплуатации ГТС РБ.

Башкирия ведет активную подготовку к весеннему половодью 2025 года, чтобы защитить населенные пункты и экономику от потенциального ущерба. Управление по эксплуатации гидротехнических сооружений (ГТС) Башкирии, отвечающее за безопасность водных объектов, уже предпринимает необходимые шаги. В оперативном управлении учреждения находится 27 гидротехнических сооружений. Общий объем воды в подконтрольных водохранилищах составляет внушительные 720 миллионов кубометров.

По заверениям Управления, все сооружения находятся в удовлетворительном состоянии и готовы к пропуску половодья. Подготовка к паводку идет в строгом соответствии с графиком.

Что конкретно делается? Водохранилища 3 и 4 классов уже начали опорожнять, чтобы создать дополнительный объем для приема паводковых вод. Этот процесс проводится в соответствии с правилами эксплуатации ГТС и согласован с Ростехнадзором и Камским водным управлением. На Юмагузинском водохранилище, самом крупном в зоне ответственности Управления, также ведется планомерное понижение уровня воды.

Фото: ГКУ РБ Управление по эксплуатации ГТС

Кроме того, активно ведутся работы по расчистке подъездных путей, территорий вокруг сооружений, гребней плотин и водопропускных каналов.

Как ранее сообщал Mkset, власти Башкирии планируют внести изменения в границы муниципальных образований для устранения путаницы.

В Башкирии исправляют ошибки в границах районов
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