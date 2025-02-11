В Башкирии сбрасывают водохранилища

Что конкретно делается? Водохранилища 3 и 4 классов уже начали опорожнять, чтобы создать дополнительный объем для приема паводковых вод. Этот процесс проводится в соответствии с правилами эксплуатации ГТС и согласован с Ростехнадзором и Камским водным управлением. На Юмагузинском водохранилище, самом крупном в зоне ответственности Управления, также ведется планомерное понижение уровня воды.