Автовокзал загорелся в Уфе

Posted 10 февраля, 21:38
Published 10 февраля, 21:38
Modified 10 февраля, 21:40
Updated 10 февраля, 21:40
Густой столб дыма во второй половине дня понедельника, 10 февраля, заметили над Северным автовокзалом. Полыхало, со слов очевидцев, одно из зданий.
Позже произошедшее прокомментировали в МЧС Республики Башкортостан. Как выяснислось, пламя охватило неэксплуатируемую постройку, а именно, находившийся в ней мусор. Спустя короткое время после вызова горение было ликвидировано спасателями.
Ранее Mkset сообщал о том, что во всём Благовещенске на время пропало электроснабжение из-за пожара на арматурном заводе.