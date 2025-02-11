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Posted 10 февраля, 21:38

Published 10 февраля, 21:38

Modified 10 февраля, 21:40

Updated 10 февраля, 21:40

В Уфе загорелся Северный автовокзал

Автовокзал загорелся в Уфе

10 февраля 2025, 21:38
Фото: Ufa_rb / Telegram.

В Уфе загорелся Северный автовокзал

Пожар на территории станции междугородного автобусного сообщения произошёл в башкирской столице, сообщили очевидцы во вторник, 11 февраля.

Густой столб дыма во второй половине дня понедельника, 10 февраля, заметили над Северным автовокзалом. Полыхало, со слов очевидцев, одно из зданий.

Позже произошедшее прокомментировали в МЧС Республики Башкортостан. Как выяснислось, пламя охватило неэксплуатируемую постройку, а именно, находившийся в ней мусор. Спустя короткое время после вызова горение было ликвидировано спасателями.

Видео: Ufa_rb / Telegram.
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Ранее Mkset сообщал о том, что во всём Благовещенске на время пропало электроснабжение из-за пожара на арматурном заводе.

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