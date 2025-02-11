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Posted 11 февраля, 05:12

Published 11 февраля, 05:12

Modified 11 февраля, 09:20

Updated 11 февраля, 09:20

Девушка насмерть сбила пешехода в Башкирии

Автоледи на иномарке насмерть переехала пенсионерку в Башкирии

11 февраля 2025, 05:12
Фото: ГИБДД Башкирии.

Девушка насмерть сбила пешехода в Башкирии

Пенсионерка погибла под колёсами иномарки в Стерлитамакском районе, сообщает ГИБДД во вторник, 11 февраля.

ДТП произошло в восьмом часу вечера 10 февраля на дороге Стерлитамак-Раевский. Здесь 23-летняя девушка на «Хёндай Солярис» сбила вышеуказанную женщину. Отмечено, что последняя переходила дорогу не там, где положено. Пенсионерка скончалась на месте от травм, которые оказались несовместимы с жизнью.

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Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Специалисты просят пешеходов носить одежду со световозвращающими элементами по вечерам. На 63-летней женщине такой одежды не было.

Напомним, вчера сообщалось сразу о двух ДТП в столице Республики Башкортостан. Первое из них произошло на Восточном выезде — здесь «Киа» влетела в «БМВ». «Героями» второй дорожной аварии стали две «Гранты», одна из которых являлась машиной такси.

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