Автоледи на иномарке насмерть переехала пенсионерку в Башкирии

ДТП произошло в восьмом часу вечера 10 февраля на дороге Стерлитамак-Раевский. Здесь 23-летняя девушка на «Хёндай Солярис» сбила вышеуказанную женщину. Отмечено, что последняя переходила дорогу не там, где положено. Пенсионерка скончалась на месте от травм, которые оказались несовместимы с жизнью.