Автоледи на иномарке насмерть переехала пенсионерку в Башкирии

Posted 11 февраля, 05:12
Published 11 февраля, 05:12
Modified 11 февраля, 09:20
Updated 11 февраля, 09:20
ДТП произошло в восьмом часу вечера 10 февраля на дороге Стерлитамак-Раевский. Здесь 23-летняя девушка на «Хёндай Солярис» сбила вышеуказанную женщину. Отмечено, что последняя переходила дорогу не там, где положено. Пенсионерка скончалась на месте от травм, которые оказались несовместимы с жизнью.
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Специалисты просят пешеходов носить одежду со световозвращающими элементами по вечерам. На 63-летней женщине такой одежды не было.