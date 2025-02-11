5 растений, которые могут уничтожить ваш урожай вишни! Узнайте, что нельзя сажать

Posted 11 февраля, 12:10
Published 11 февраля, 12:10
Modified 12 февраля, 06:38
Updated 12 февраля, 06:38
Каждое растение на участке — как часть целой экосистемы. У дерева могут быть друзья и враги среди других культур, а плохие соседи могут серьезно повлиять на здоровье растения и его плоды. Особенно это важно для таких чувствительных к условиям растения, как вишня. Что же мешает вашей вишне приносить плоды и какие растения станут для неё «плохими соседями»?
Эта родственница обыкновенной вишни по внешнему виду вполне похожа на неё, но для вашего дерева она может стать источником бед. Войлочная вишня — настоящий переносчик заболеваний, в частности монилиального ожога. Этот недуг серьёзно вредит растениям, и, по словам биолога Юлии Кондратенок, войлочная вишня часто становится «первым носителем инфекции».
— Не сажайте её рядом с обычной вишней, чтобы не создавать угрозу для урожая. Войлочная вишня накапливает инфекцию, а затем передаёт её другим растениям, в том числе и вашим любимым вишням, — советует эксперт.
Малина — ещё один «неудачный сосед» для вишни. Она может забрать из почвы все полезные вещества и влагу, что приведёт к тому, что вишня начнёт страдать от нехватки питательных веществ.
— Малину следует сажать на расстоянии минимум 3-5 метров от вишни, иначе вы рискуете не получить хороший урожай. Из-за сильной корневой системы малина «перехватывает» все, что вишне нужно для роста и плодоношения, — поясняет Юлия Кондратенок.
Эти растения могут стать причиной появления вертициллёзного увядания — заболевания, которое вызывает гибель деревьев. Споры болезни часто переносятся на корнях саженцев, что может привести к серьёзным проблемам с вашими растениями. Клубника и пасленовые, такие как помидоры и баклажаны, не только вредят, но и заражают почву, оставляя болезнь в земле надолго. Это одна из причин, почему не стоит сажать клубнику и томаты рядом с вишнями.
Картофель и вишня, как выяснилось, тоже не могут жить рядом. Золотистая нематода, вредитель, который атакует корни картофеля, также угрожает другим растениям, включая вишни. Эта маленькая личинка высасывает жизненные соки из корней, ослабляя растение. Таким образом, можно остаться как без картошки, так и без урожая вишни. Так что картошку лучше высаживать подальше от деревьев, чтобы минимизировать риск заражения.
Не стоит забывать о берёзе, которая, как бы красиво она не смотрелась в саду, может высушить почву, забирая из неё всю влагу. «Берёза может стать причиной пересыхания почвы, и если вы посадите её слишком близко к вишне, то дерево начнёт испытывать жажду», — предупреждает эксперт. Чтобы берёза не «забрала» у ваших вишен жизненно важную влагу, держите их подальше друг от друга.
Неопытные садоводы могут столкнуться с проблемой, когда вишня не даёт урожай, даже при хорошем уходе. Причины могут быть разные, но две из них особенно часто встречаются. Первая — отсутствие хорошего опылителя. Вишня, как и многие другие растения, нуждается в перекрёстном опылении, то есть для нормального плодоношения ей необходима вторая вишня, другого сорта. Второй проблемой могут стать погодные условия, особенно если во время цветения температура падает ниже +10 градусов. Заморозки или холодный ветер могут уничтожить завязи, и урожай не состоится.
В таких случаях на помощь приходят биопрепараты. Например, препарат «Растим ягоды» от Procvetok, который содержит полезные микоризные грибы. Эти микроорганизмы помогают растениям лучше усваивать воду и питательные вещества, повышают их иммунитет и устойчивость к болезням. По словам экспертов, использование таких биостимуляторов помогает растениям быстрее восстанавливаться и расти.
— Этот препарат идеально подходит для того, чтобы усилить иммунитет и ускорить биохимические процессы у вишни, — говорит специалист Procvetok.
Кроме того, защита от заморозков — важнейший этап в уходе за вишней. Обработка деревьев раствором янтарной кислоты до и после заморозков значительно улучшает состояние растений. Такие меры помогут деревьям не только пережить холод, но и избежать сброса завязей.
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