5 растений, которые могут уничтожить ваш урожай вишни! Узнайте, что нельзя сажать

Неопытные садоводы могут столкнуться с проблемой, когда вишня не даёт урожай, даже при хорошем уходе. Причины могут быть разные, но две из них особенно часто встречаются. Первая — отсутствие хорошего опылителя. Вишня, как и многие другие растения, нуждается в перекрёстном опылении, то есть для нормального плодоношения ей необходима вторая вишня, другого сорта. Второй проблемой могут стать погодные условия, особенно если во время цветения температура падает ниже +10 градусов. Заморозки или холодный ветер могут уничтожить завязи, и урожай не состоится.