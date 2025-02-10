Заммэра Ефимов: В 2024 году девелоперы обеспечили Москве 5 новых ФОКов

«В конце прошлого года также завершили строительство физкультурно-оздоровительного центра площадью более пяти тысяч квадратных метров в районе Южное Бутово», — рассказал министр правительства Москвы, глава столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский. Он также отметил, что это трехэтажное здание было возведено на участке площадью 5,1 тысячи квадратных метров. К услугам посетителей в нем представлены 25-метровый взрослый и восьмиметровый детский бассейны, тренажерный зал, зал для кроссфит-тренировок, а еще два помещения для групповых занятий