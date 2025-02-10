Заммэра Ефимов: В 2024 году девелоперы обеспечили Москве 5 новых ФОКов

Posted 10 февраля, 17:08
Published 10 февраля, 17:08
Modified 10 февраля, 17:09
Updated 10 февраля, 17:09
«В 2024 году физкультурно-оздоровительные комплексы появились в пяти районах столицы: Щербинке, Очаково-Матвеевском, Хамовниках, Западном Дегунине, Южном Бутове. Совокупная площадь построенных сооружений составляет более 46 тысяч квадратных метров», — указал Владимир Ефимов. По его информации, один из наиболее крупных объектов — физкультурно-оздоровительный комплекс с двумя взрослыми и двумя детскими бассейнами в Западном Дегунине, площадью более 14 тысяч квадратных метров. Об этом проинформировал mos.ru.
Девелоперы принимают активное участие в развитии спортивной инфраструктуры в разных районах столицы. Сдача в эксплуатацию новых физкультурно-оздоровительных комплексов обеспечивает возможность сделать досуг горожан более разнообразным и привлекает к активному образу жизни все больше людей.
«В конце прошлого года также завершили строительство физкультурно-оздоровительного центра площадью более пяти тысяч квадратных метров в районе Южное Бутово», — рассказал министр правительства Москвы, глава столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский. Он также отметил, что это трехэтажное здание было возведено на участке площадью 5,1 тысячи квадратных метров. К услугам посетителей в нем представлены 25-метровый взрослый и восьмиметровый детский бассейны, тренажерный зал, зал для кроссфит-тренировок, а еще два помещения для групповых занятий
Качество возводимых в столице спортивных объектов остается на особом контроле — в соответствии с поручением Сергея Собянина.
Как проинформировали в Комитете государственного строительного надзора города Москвы, благодаря появлению новых объектов в жилых районах столицы спорт становится все доступнее для каждого москвича. Инвесторы активно расширяют спортивную инфраструктуру в рамках реализации проектов по возведению жилья и деловых центров.
Ранее Сергей Собянин рассказал, что с 2011 года в столице добавились 327 спортобъектов, из них 168 — благодаря привлечению инвестиций.