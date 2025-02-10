За винтаж миллион отдашь: подборка ретро-автомобилей Башкирии

Далее идёт ГАЗ М-21 «Волга», выпуск которой начался в 1961 году. Она продаётся за ₽700 тысяч. Машина также производился в Горьком, но с 1956 по 1970 год. Данная «Волга» стала самым респектабельным автомобилем в ту эпоху.