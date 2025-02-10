За винтаж миллион отдашь: подборка ретро-автомобилей Башкирии

Posted 10 февраля, 08:52
Published 10 февраля, 08:52
Modified 10 февраля, 09:44
Updated 10 февраля, 09:44
Наиболее ценным лотом стал ГАЗ М-20 «Победа», его цена достигает ₽980 тысяч. Он производился в городе Горьком с 1946 и далее 12 лет. Для середины сороковых конструкция автомобиля была новаторской.
Следующим лотом подборки значится «Москвич» 1962 года выпуска. Четырехдверный седан выпускался с 1958 по 1963 год в Москве. Его стоимость достигает ₽700 тысяч.
Завершает подборку ГАЗ-69 — советский внедорожник 1964 года выпуска. Машину создал коллектив конструкторов ГАЗа. Кузов спроектирован открытым, и он имеет специальный тент. Машина в хорошем состоянии, её стоимость достигает ₽700 тысяч.
Ранее сообщалось, что в Республике Башкортостан сравнялись цены на машины и квартиры.