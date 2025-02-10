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Posted 10 февраля, 08:52

Published 10 февраля, 08:52

Modified 10 февраля, 09:44

Updated 10 февраля, 09:44

Четыре ретро-автомобиля выставили на продажу в Башкирии

За винтаж миллион отдашь: подборка ретро-автомобилей Башкирии

10 февраля 2025, 08:52
Фото: 1MI.

Четыре ретро-автомобиля выставили на продажу в Башкирии

«Авито. Авто» подготовило подборку автомобилей в стиле ретро, продающихся на платформе в Республики Башкортостан, сообщает пресс-служба сервиса в понедельник, 10 февраля.

Наиболее ценным лотом стал ГАЗ М-20 «Победа», его цена достигает ₽980 тысяч. Он производился в городе Горьком с 1946 и далее 12 лет. Для середины сороковых конструкция автомобиля была новаторской.

Далее идёт ГАЗ М-21 «Волга», выпуск которой начался в 1961 году. Она продаётся за ₽700 тысяч. Машина также производился в Горьком, но с 1956 по 1970 год. Данная «Волга» стала самым респектабельным автомобилем в ту эпоху.

Следующим лотом подборки значится «Москвич» 1962 года выпуска. Четырехдверный седан выпускался с 1958 по 1963 год в Москве. Его стоимость достигает ₽700 тысяч.

Завершает подборку ГАЗ-69 — советский внедорожник 1964 года выпуска. Машину создал коллектив конструкторов ГАЗа. Кузов спроектирован открытым, и он имеет специальный тент. Машина в хорошем состоянии, её стоимость достигает ₽700 тысяч.

Ранее сообщалось, что в Республике Башкортостан сравнялись цены на машины и квартиры.

Цены на квартиры и машины сравнялись в Уфе
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