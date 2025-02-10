Встретились две «Гранты»: таксист спровоцировал ДТП в Уфе

Posted 10 февраля, 06:49
Published 10 февраля, 06:49
Modified 10 февраля, 08:09
Updated 10 февраля, 08:09
Авария случилась в восьмом часу вечера в воскресенье, 9 февраля. Известно, что 48-летний мужчина на такси марки «Лада Гранта» неудачно повернул с улицы Перспективной на улицу Советов и влетел в другую «Гранту». Автовладельцу потребовалась медпомощь.
Также выяснилось, что таксист разъезжал без необходимых документов. Составлены соответствующие протоколы. По аварии начато разбирательство.
В ведомстве сообщают о проведении в столице Башкирии операции «Такси».
Ранее сообщалось о дорожной аварии на Восточном выезде в Уфе. Здесь столкнулись две иномарки. До этого Mkset писал о ДТП на проспекте Салавата Юлаева, после которого автовладельца прозвали «Безумным Максом».