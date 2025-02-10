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Posted 10 февраля, 06:49

Published 10 февраля, 06:49

Modified 10 февраля, 08:09

Updated 10 февраля, 08:09

После ДТП с такси в Уфе началась операция

Встретились две «Гранты»: таксист спровоцировал ДТП в Уфе

10 февраля 2025, 06:49
Фото: ГИБДД Уфы.

После ДТП с такси в Уфе началась операция

ДТП с участием частного извозчика произошло в столице Республики Башкортостан, сообщает ГИБДД в понедельник, 10 февраля.

Авария случилась в восьмом часу вечера в воскресенье, 9 февраля. Известно, что 48-летний мужчина на такси марки «Лада Гранта» неудачно повернул с улицы Перспективной на улицу Советов и влетел в другую «Гранту». Автовладельцу потребовалась медпомощь.

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Также выяснилось, что таксист разъезжал без необходимых документов. Составлены соответствующие протоколы. По аварии начато разбирательство.

В ведомстве сообщают о проведении в столице Башкирии операции «Такси».

Ранее сообщалось о дорожной аварии на Восточном выезде в Уфе. Здесь столкнулись две иномарки. До этого Mkset писал о ДТП на проспекте Салавата Юлаева, после которого автовладельца прозвали «Безумным Максом».

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