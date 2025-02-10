Всем приготовиться: Башкирию накроют мощные магнитные бури

Posted 10 февраля, 12:34
Published 10 февраля, 12:34
Modified 10 февраля, 12:38
Updated 10 февраля, 12:38
Дело в том, что 9 февраля планета оказалась в зоне действия большой корональной дыры — области с пониженной плотностью плазмы, что усиливает поток солнечного ветра.
Ожидается, что магнитные бури достигнут 5 баллов в понедельник, четверг и пятницу, а во вторник и среду их мощность составит 4 балла. Пиковые значения будут проявляться не на протяжении всего дня, а только в течение нескольких часов.
Космическая погода может оказывать негативное влияние на здоровье, изменяя вязкость крови и тонус сосудов, что может привести к головным болям, болям в суставах и проблемам с сердцем. Врачи рекомендуют вести здоровый образ жизни и правильно питаться, чтобы минимизировать последствия этих природных явлений.