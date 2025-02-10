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Posted 10 февраля, 12:34

Published 10 февраля, 12:34

Modified 10 февраля, 12:38

Updated 10 февраля, 12:38

Жителей Башкирии ждёт неделя магнитных бурь

Всем приготовиться: Башкирию накроют мощные магнитные бури

10 февраля 2025, 12:34
Фото: 1MI.

Жителей Башкирии ждёт неделя магнитных бурь

На этой неделе Земля будет находиться под воздействием активно возмущённого магнитного поля, сообщают российские исследователи Солнца и связанных с ним процессов в понедельник, 10 февраля.

Дело в том, что 9 февраля планета оказалась в зоне действия большой корональной дыры — области с пониженной плотностью плазмы, что усиливает поток солнечного ветра.

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Ожидается, что магнитные бури достигнут 5 баллов в понедельник, четверг и пятницу, а во вторник и среду их мощность составит 4 балла. Пиковые значения будут проявляться не на протяжении всего дня, а только в течение нескольких часов.

Космическая погода может оказывать негативное влияние на здоровье, изменяя вязкость крови и тонус сосудов, что может привести к головным болям, болям в суставах и проблемам с сердцем. Врачи рекомендуют вести здоровый образ жизни и правильно питаться, чтобы минимизировать последствия этих природных явлений.

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