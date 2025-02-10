В России предложили запретить концепцию бодипозитива

Сегодня эта концепция охватывает разнообразные социальные, культурные и даже политические аспекты. Например, летом в США на конкурсе «Мисс Алабама» победила модель Сара Милликен, вес которой превышает 100 килограммов. Ее лишний вес стал ключевым фактором победы в конкурсе на пике идей толерантности. Новый президент США Дональд Трамп уже инициировал меры по изменению такой ситуации. При этом жители западных стран все чаще прибегают к медицинским препаратам для достижения нормального веса.