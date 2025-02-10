В России предложили запретить концепцию бодипозитива

Posted 10 февраля, 10:48
Published 10 февраля, 10:48
Modified 10 февраля, 10:48
Updated 10 февраля, 10:48
В обращении парламентария сказано, что сторонники бодипозитива выступают против традиционных стандартов красоты. По мнению Милонова, данная идеология приводит людей на путь нездорового образа жизни, неправильного питания и отсутствия физической активности. Он подчеркнул, что некоторые граждане вслед за жителями западных стран воспринимают эту идею как руководство к действию, доводя себя до ожирения и развития сопутствующих заболеваний. Об этом пишет 56orb.ru.
Милонов отметил, что свободное распространение такой идеологии представляет серьезную угрозу здоровью нации в целом. Он считает, что власти должны обеспечить защиту граждан, признав эту идею незаконной.
Некоторые журналисты предполагают, что за популяризацией бодипозитива могут стоять определенные интересы. Образы, связанные с бодипозитивом, часто используются в рекламе для увеличения продаж. В этом смысле стремление к бодипозитиву может быть очередной маркетинговой стратегией, не имеющей связи с настоящим принятием себя.
Сегодня эта концепция охватывает разнообразные социальные, культурные и даже политические аспекты. Например, летом в США на конкурсе «Мисс Алабама» победила модель Сара Милликен, вес которой превышает 100 килограммов. Ее лишний вес стал ключевым фактором победы в конкурсе на пике идей толерантности. Новый президент США Дональд Трамп уже инициировал меры по изменению такой ситуации. При этом жители западных стран все чаще прибегают к медицинским препаратам для достижения нормального веса.
В России также налажено производство препарата для борьбы с ожирением на основе семаглутида. Фармацевтическая компания «Промомед» запустила поставки препарата «Велгия» в российские аптеки в рамках политики импортозамещения. Этот препарат предназначен для пациентов с метаболическими нарушениями, такими как ожирение, избыточный вес и диабет второго типа.
Прежде чем начинать прием «Велгии», как и любого другого медикамента, необходимо проконсультироваться с врачом.
Медики во многих странах уже высказывали критические замечания относительно концепции бодипозитива. Они утверждают, что акцент на принятии любых форм тела может привести к игнорированию серьезных проблем со здоровьем.