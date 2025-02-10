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Posted 10 февраля, 06:19

Published 10 февраля, 06:19

Modified 10 февраля, 08:19

Updated 10 февраля, 08:19

Жители Башкирии отметили 70-летие свадьбы

В Башкирии нашли благодатных супругов

10 февраля 2025, 06:19
Фото: Администрация Бурзянского района.

Жители Башкирии отметили 70-летие свадьбы

В Бурзянском районе чествуют Галия и Хусну Яубасаровых, которые прожили 70 лет вместе, сообщает глава муниципалитета Рамиль Абдуллин в соцсетях в понедельник, 10 февраля.

Пожилая пара живёт в столице района — селе Старосубхангулово. Мужчине 95 лет, а женщине — 90. Галий Абдуллович всю жизнь проработал в потребительском обществе, а Хусна Муртазовна — в больнице. У супругов на двоих свыше 80 лет трудового стажа.

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Юбиляры совместно жизни прошли через многое, в том числе Великую Отечественную войну, нищету и голод в годы войны.

В завершение поста чиновник поздравил Яубасаровых. К поздравлениям присоединились и комментаторы.

Отметим, что в народе 70-летие совместной жизни называется благодатной свадьбой. Она обрела подобное название за то, что прохождение рука об руку такого долгого пути является настоящей благодатью.

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