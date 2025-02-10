В Башкирии нашли благодатных супругов

Posted 10 февраля, 06:19
Published 10 февраля, 06:19
Modified 10 февраля, 08:19
Updated 10 февраля, 08:19
Пожилая пара живёт в столице района — селе Старосубхангулово. Мужчине 95 лет, а женщине — 90. Галий Абдуллович всю жизнь проработал в потребительском обществе, а Хусна Муртазовна — в больнице. У супругов на двоих свыше 80 лет трудового стажа.
Юбиляры совместно жизни прошли через многое, в том числе Великую Отечественную войну, нищету и голод в годы войны.
В завершение поста чиновник поздравил Яубасаровых. К поздравлениям присоединились и комментаторы.
Отметим, что в народе 70-летие совместной жизни называется благодатной свадьбой. Она обрела подобное название за то, что прохождение рука об руку такого долгого пути является настоящей благодатью.