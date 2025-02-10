В Башкирии нашли благодатных супругов

Пожилая пара живёт в столице района — селе Старосубхангулово. Мужчине 95 лет, а женщине — 90. Галий Абдуллович всю жизнь проработал в потребительском обществе, а Хусна Муртазовна — в больнице. У супругов на двоих свыше 80 лет трудового стажа.