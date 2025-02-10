В Башкирии исправляют ошибки в границах районов

Posted 10 февраля, 07:49
Published 10 февраля, 07:49
Modified 10 февраля, 08:04
Updated 10 февраля, 08:04
Депутаты Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан готовятся рассмотреть законопроекты, направленные на уточнение границ муниципальных образований в Дюртюлинском и Татышлинском районах. Цель этих изменений — устранить несоответствия между существующими документами и реальным положением дел, что позволит упростить административные процедуры и улучшить условия для развития территорий.
Председатель Государственного Собрания Константин Толкачев отметил, что «несоответствие утвержденных документами границ фактическому положению дел ведет к путанице в документах, создает помехи в административной работе и хозяйственной деятельности». По его словам, такие нестыковки могут тормозить реализацию важных проектов, в том числе — затруднять выделение земли под индивидуальное жилищное строительство.
— Мы планомерно, шаг за шагом, район за районом, наводим в этой сфере порядок. В ближайшее время скорректируем границы отдельных муниципальных образований в Дюртюлинском и Татышлинском районах, приняв соответствующие законы, — подчеркнул Толкачев.
В Дюртюлинском районе планируется уточнить границы Ангасяковского, Такарликовского, Учпилинского сельсоветов и городского поселения город Дюртюли. В Татышлинском районе изменения затронут Верхнетатышлинский, Кальтяевский, Новотатышлинский и Буль-Кайпановский сельсоветы, а также будет устранено пересечение границ с селом Верхние Татышлы.
Оба законопроекта получили одобрение Комитета Госсобрания по государственному строительству и местному самоуправлению и будут рассмотрены на ближайшем пленарном заседании парламента. Ранее аналогичные изменения были внесены в границы муниципальных образований в Архангельском районе.
Как ранее сообщал Mkset, в регионе планируют ужесточить контроль за домашними животными путем введения обязательной стерилизации и чипирования.