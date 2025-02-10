mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 10 февраля, 07:49

Published 10 февраля, 07:49

Modified 10 февраля, 08:04

Updated 10 февраля, 08:04

В Башкирии исправляют ошибки в границах районов

В Башкирии исправляют ошибки в границах районов

10 февраля 2025, 07:49
Фото: 1MI.
Власти Башкирии планируют внести изменения в границы муниципальных образований для устранения путаницы, сообщает в понедельник, 10 февраля, Госсобрание — Курултай.

Депутаты Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан готовятся рассмотреть законопроекты, направленные на уточнение границ муниципальных образований в Дюртюлинском и Татышлинском районах. Цель этих изменений — устранить несоответствия между существующими документами и реальным положением дел, что позволит упростить административные процедуры и улучшить условия для развития территорий.

Председатель Государственного Собрания Константин Толкачев отметил, что «несоответствие утвержденных документами границ фактическому положению дел ведет к путанице в документах, создает помехи в административной работе и хозяйственной деятельности». По его словам, такие нестыковки могут тормозить реализацию важных проектов, в том числе — затруднять выделение земли под индивидуальное жилищное строительство.

В Башкирии ликвидируют частные спортшколы
Узнать подробнее
— Мы планомерно, шаг за шагом, район за районом, наводим в этой сфере порядок. В ближайшее время скорректируем границы отдельных муниципальных образований в Дюртюлинском и Татышлинском районах, приняв соответствующие законы, — подчеркнул Толкачев.

В Дюртюлинском районе планируется уточнить границы Ангасяковского, Такарликовского, Учпилинского сельсоветов и городского поселения город Дюртюли. В Татышлинском районе изменения затронут Верхнетатышлинский, Кальтяевский, Новотатышлинский и Буль-Кайпановский сельсоветы, а также будет устранено пересечение границ с селом Верхние Татышлы.

Уфимцам запретят шуметь по праздникам
Узнать подробнее

Оба законопроекта получили одобрение Комитета Госсобрания по государственному строительству и местному самоуправлению и будут рассмотрены на ближайшем пленарном заседании парламента. Ранее аналогичные изменения были внесены в границы муниципальных образований в Архангельском районе.

Как ранее сообщал Mkset, в регионе планируют ужесточить контроль за домашними животными путем введения обязательной стерилизации и чипирования.

Новые законы для домашних животных появятся в Башкирии
Узнать подробнее
Читайте также:
Администрация сгорела в БашкирииВстретились две «Гранты»: таксист спровоцировал ДТП в УфеЛедяные цветы распустились в Башкирии
#Анжелика Барабаш#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Россия#Благовещенск#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Константин Толкачев#Кумертау#Белебей#Мелеуз#Янаул#Законопроекты#Госсобрание#Татышлинский район#Дюртюлинский район#Жилищное строительство#Административные процедуры#Муниципальные образования
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика