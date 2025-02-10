В Башкирии исправляют ошибки в границах районов

Председатель Государственного Собрания Константин Толкачев отметил, что «несоответствие утвержденных документами границ фактическому положению дел ведет к путанице в документах, создает помехи в административной работе и хозяйственной деятельности». По его словам, такие нестыковки могут тормозить реализацию важных проектов, в том числе — затруднять выделение земли под индивидуальное жилищное строительство.