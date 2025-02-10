В Башкирии до смерти измельчило животновода

Posted 10 февраля, 07:50
Published 10 февраля, 07:50
Modified 10 февраля, 08:03
Updated 10 февраля, 08:03
Трагический инцидент произошёл 5 февраля на ферме по производству молочной продукции. При раздаче кормов мужчина упал в приспособление для измельчение, называемое бункером. Травмы оказались смертельными. Начато расследование, специалисты выясняют подробности трагедии.
Кстати, в регионе на рабочих местах каждый месяц в среднем погибают десять сотрудников. До этого сообщалось, что работник из Салавата упал с лестницы, когда осматривал систему вентиляции. Мужчина проломил голову и погиб.
Ещё ранее Mkset сообщала о том, как в Республике Башкортостан восстановили права работников. Сумма не малая — 30 млн.