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Posted 10 февраля, 07:50

Published 10 февраля, 07:50

Modified 10 февраля, 08:03

Updated 10 февраля, 08:03

Животновод погиб в измельчителе в Башкирии

В Башкирии до смерти измельчило животновода

10 февраля 2025, 07:50
Фото: Гострудинспекция по Башкирии.

Животновод погиб в измельчителе в Башкирии

Рабочий крестьянского фермерского хозяйства Зайникаев В.Ф. погиб в возрасте 40 лет, угодив в измельчитель, сообщает Гострудинспекция по Республике Башкортостан в понедельник, 10 февраля.

Трагический инцидент произошёл 5 февраля на ферме по производству молочной продукции. При раздаче кормов мужчина упал в приспособление для измельчение, называемое бункером. Травмы оказались смертельными. Начато расследование, специалисты выясняют подробности трагедии.

Кстати, в регионе на рабочих местах каждый месяц в среднем погибают десять сотрудников. До этого сообщалось, что работник из Салавата упал с лестницы, когда осматривал систему вентиляции. Мужчина проломил голову и погиб.

Ещё ранее Mkset сообщала о том, как в Республике Башкортостан восстановили права работников. Сумма не малая — 30 млн.

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