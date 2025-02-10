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Posted 10 февраля, 10:12

Published 10 февраля, 10:12

Modified 10 февраля, 11:23

Updated 10 февраля, 11:23

Жители Уфы вспомнили легендарное кафе

Уфимцы тоскуют по сгоревшему кафе

10 февраля 2025, 10:12
Фото: паблик «История Уфы и Башкортостана».

Жители Уфы вспомнили легендарное кафе

Жители столицы Башкирии поностальгировали по кафе «Снежинка» в паблике «История Уфы и Башкортостана» в понедельник, 10 февраля.

Отмечается, что оно было очень популярным у юных уфимцев в годы СССР. «Снежинка» находилась возле Госцирка примерно с конца 70-х до середины 90-х, а затем на её месте открылся развлекательный комплекс с рестораном «Лидо» и «А-кафе». То самое здание с башней, где уже в этом веке случился пожар. Сейчас там строится огромный жилой комплекс.

— Теперь уже ни Снежинки, ни Лидо, ни даже А-кафе, теперь там «общежитие-малосемейка», принятое называть ЖК, — написала Юлия С.
— Раньше его даже «Сугроб» называли. Мороженое в железных креманках — это было нечто. Незабываемое детство, — пишет Гуля М.
— Мне нравилось туда ходить мороженое с медом кушать и трубочки с нежным кремом, — написал Радик У.
— В «Снежинке» было вкусное мороженое, — отмечает Нина Н.

Ранее сообщалось, что в столице Башкирии демонтировали кофейню и ещё ряд объектов.

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