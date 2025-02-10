Уфимцы тоскуют по сгоревшему кафе

Отмечается, что оно было очень популярным у юных уфимцев в годы СССР. «Снежинка» находилась возле Госцирка примерно с конца 70-х до середины 90-х, а затем на её месте открылся развлекательный комплекс с рестораном «Лидо» и «А-кафе». То самое здание с башней, где уже в этом веке случился пожар. Сейчас там строится огромный жилой комплекс.