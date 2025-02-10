Уфимцы теряют деньги под предлогом взносов на нужды СВО

В Уфе активизировались киберпреступники, использующие новую схему обмана, нацеленную на выманивание денег у жителей под предлогом помощи бойцам специальной военной операции. Мошенники рассылают SMS-сообщения и электронные письма, представляясь сотрудниками банков и ссылаясь на «поручение правительства». В сообщениях содержится следующий текст: «С вас будут ежемесячно списывать средства на нужды СВО. Чтобы отказаться от взносов, пройдите по ссылке».