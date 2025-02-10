Уфимцы теряют деньги под предлогом взносов на нужды СВО

Posted 10 февраля, 04:53
Published 10 февраля, 04:53
Modified 10 февраля, 08:33
Updated 10 февраля, 08:33
В Уфе активизировались киберпреступники, использующие новую схему обмана, нацеленную на выманивание денег у жителей под предлогом помощи бойцам специальной военной операции. Мошенники рассылают SMS-сообщения и электронные письма, представляясь сотрудниками банков и ссылаясь на «поручение правительства». В сообщениях содержится следующий текст: «С вас будут ежемесячно списывать средства на нужды СВО. Чтобы отказаться от взносов, пройдите по ссылке».
По итогу, переход по указанной ссылке приводит к загрузке на мобильное устройство вредоносного программного обеспечения, которое предоставляет злоумышленникам неограниченный доступ к личным данным, включая логины и пароли от банковских приложений, номера кредитных карт и другую конфиденциальную информацию.
Чтобы обезопасить себя от действий мошенников, Администрация Уфы рекомендует: