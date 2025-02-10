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Posted 10 февраля, 04:53

Published 10 февраля, 04:53

Modified 10 февраля, 08:33

Updated 10 февраля, 08:33

Мошенничество на теме СВО угрожает Уфе

Уфимцы теряют деньги под предлогом взносов на нужды СВО

10 февраля 2025, 04:53
Фото: 1MI.

Мошенничество на теме СВО угрожает Уфе

Администрация Уфы в понедельник, 10 февраля, предупреждает о новой схеме мошенничества, которая эксплуатирует тему помощи СВО для кражи личных данных и средств с банковских карт.

В Уфе активизировались киберпреступники, использующие новую схему обмана, нацеленную на выманивание денег у жителей под предлогом помощи бойцам специальной военной операции. Мошенники рассылают SMS-сообщения и электронные письма, представляясь сотрудниками банков и ссылаясь на «поручение правительства». В сообщениях содержится следующий текст: «С вас будут ежемесячно списывать средства на нужды СВО. Чтобы отказаться от взносов, пройдите по ссылке».

По итогу, переход по указанной ссылке приводит к загрузке на мобильное устройство вредоносного программного обеспечения, которое предоставляет злоумышленникам неограниченный доступ к личным данным, включая логины и пароли от банковских приложений, номера кредитных карт и другую конфиденциальную информацию.

Чтобы обезопасить себя от действий мошенников, Администрация Уфы рекомендует:

  • Никогда не переходить по ссылкам в подозрительных сообщениях.
  • Всегда перезванивайте в банк напрямую.
  • Не вводите личные данные на сомнительных сайтах.
  • Поддерживайте актуальность антивирусной защиты.

Как ранее сообщал Mkset, в Башкирии появились фейковые листовки от коммунальных мошенников.

Коммунальные мошенники ждут уфимцев дома
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