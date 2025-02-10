mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 10 февраля, 10:47

Published 10 февраля, 10:47

Modified 10 февраля, 11:17

Updated 10 февраля, 11:17

Уфимцы рвутся худеть

Уфимцы рвутся худеть

10 февраля 2025, 10:47
Фото: 1MI.
Всплеск интереса к фитнесу в Уфе бьет рекорды, заставляя горожан активно искать спортзалы, чтобы избавиться от последствий праздничных застолий, сообщает в понедельник, 10 февраля, аналитики Яндекс Карт.

Аналитики изучили поведение уфимцев и пришли к выводу: сразу после новогодних праздников город охватывает настоящая фитнес-лихорадка. В январе количество поисков спортивных залов и фитнес-клубов в Яндекс Картах взлетает до небес. Согласно данным за последние три года, в этом месяце интерес к «качалкам» возрастает примерно на 70% по сравнению со среднегодовым показателем. Так, в январе 2025 года пользователи искали фитнес-центры в Яндекс Картах более десяти тысяч раз.

Апрельская «оттепель» для фитнеса

После январского ажиотажа наступает период относительного спокойствия. Реже всего уфимцы интересуются спортзалами в апреле: в этом месяце количество поисковых запросов падает на 40% по сравнению со средним по году. В апреле 2024 года аналитики сервиса зарегистрировали всего три тысячи таких запросов. Возможно, весеннее солнце и теплая погода переманивают горожан на свежий воздух.

В 18:00 — в зал!

Привычки уфимцев заниматься спортом после работы остаются неизменными. Согласно усредненным данным оценки алгоритма загруженности организаций за 2024 год, спортивные залы наиболее заполнены по будням в 18:00. Пик посещаемости длится до 20:00, так что, если хотите избежать столпотворения, лучше выбирать другое время для тренировок.

Уфимцы боятся излучения от вышек
Узнать подробнее

Советский и Октябрьский рулят

В феврале 2025 года в Уфе на каждые 10 тысяч человек приходится примерно 1,16 спортивных залов и фитнес-центров. По данным Геоаналитики от Яндекс Карт, больше всего спортзалов сосредоточено в Советском (32,3%) и Октябрьском (25,6%) районах. Наибольшая концентрация конкурентов наблюдается в окрестностях улицы Цюрупы (12,5%). Интересно, что пользователи часто ищут фитнес-услуги в Орджоникидзевском районе и в районе Елкибаево-Фёдоровка-Самохваловка, но конкуренция там не так высока. (Стоит отметить, что из-за сбоя локации, в этот район часто «выбрасывает» пользователей из других частей города).

Как ранее сообщал Mkset, в Башкирии профессия стоматолога не только востребована, но и остается одной из самых высокооплачиваемых в сфере медицины.

Уфимские стоматологи — самые дорогие врачи Башкирии
Узнать подробнее
Читайте также:
Организатор нарколаборатории в Башкирии надолго уехал в колониюУфимский железнодорожник «позолотил» вагоныБоец из Башкирии тренирует детей на СВО
#Анжелика Барабаш#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Аналитика#Башкортостан#Россия#Благовещенск#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Праздники#Туймазы#Кумертау#Октябрьский район#Советский район#Белебей#Мелеуз#Янаул#Яндекс Карты#Фитнес#Тренировки#Февраль#Спортзалы#Занятия спортом#Посещаемость
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика