Уфимцы рвутся худеть

Posted 10 февраля, 10:47
Published 10 февраля, 10:47
Modified 10 февраля, 11:17
Updated 10 февраля, 11:17
Аналитики изучили поведение уфимцев и пришли к выводу: сразу после новогодних праздников город охватывает настоящая фитнес-лихорадка. В январе количество поисков спортивных залов и фитнес-клубов в Яндекс Картах взлетает до небес. Согласно данным за последние три года, в этом месяце интерес к «качалкам» возрастает примерно на 70% по сравнению со среднегодовым показателем. Так, в январе 2025 года пользователи искали фитнес-центры в Яндекс Картах более десяти тысяч раз.
После январского ажиотажа наступает период относительного спокойствия. Реже всего уфимцы интересуются спортзалами в апреле: в этом месяце количество поисковых запросов падает на 40% по сравнению со средним по году. В апреле 2024 года аналитики сервиса зарегистрировали всего три тысячи таких запросов. Возможно, весеннее солнце и теплая погода переманивают горожан на свежий воздух.
Привычки уфимцев заниматься спортом после работы остаются неизменными. Согласно усредненным данным оценки алгоритма загруженности организаций за 2024 год, спортивные залы наиболее заполнены по будням в 18:00. Пик посещаемости длится до 20:00, так что, если хотите избежать столпотворения, лучше выбирать другое время для тренировок.
В феврале 2025 года в Уфе на каждые 10 тысяч человек приходится примерно 1,16 спортивных залов и фитнес-центров. По данным Геоаналитики от Яндекс Карт, больше всего спортзалов сосредоточено в Советском (32,3%) и Октябрьском (25,6%) районах. Наибольшая концентрация конкурентов наблюдается в окрестностях улицы Цюрупы (12,5%). Интересно, что пользователи часто ищут фитнес-услуги в Орджоникидзевском районе и в районе Елкибаево-Фёдоровка-Самохваловка, но конкуренция там не так высока. (Стоит отметить, что из-за сбоя локации, в этот район часто «выбрасывает» пользователей из других частей города).
Как ранее сообщал Mkset, в Башкирии профессия стоматолога не только востребована, но и остается одной из самых высокооплачиваемых в сфере медицины.