Уфимцы рвутся худеть

В феврале 2025 года в Уфе на каждые 10 тысяч человек приходится примерно 1,16 спортивных залов и фитнес-центров. По данным Геоаналитики от Яндекс Карт, больше всего спортзалов сосредоточено в Советском (32,3%) и Октябрьском (25,6%) районах. Наибольшая концентрация конкурентов наблюдается в окрестностях улицы Цюрупы (12,5%). Интересно, что пользователи часто ищут фитнес-услуги в Орджоникидзевском районе и в районе Елкибаево-Фёдоровка-Самохваловка, но конкуренция там не так высока. (Стоит отметить, что из-за сбоя локации, в этот район часто «выбрасывает» пользователей из других частей города).