Уфимцам задолжали миллионы по зарплате

С октября 2023 года по март 2024 года мужчина не платил полную зарплату 59 работникам, и долг по ней превысил ₽4,6 млн. При этом на счета фирмы в это время поступило более ₽16,6 млн, которые по приказу руководителя тратились на другие нужды компании, но не на сотрудников. Такая внутренняя экономика — состав уголовного преступления.