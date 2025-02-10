Уфимцам задолжали миллионы по зарплате

Posted 10 февраля, 11:45
Published 10 февраля, 11:45
Modified 10 февраля, 12:13
Updated 10 февраля, 12:13
С октября 2023 года по март 2024 года мужчина не платил полную зарплату 59 работникам, и долг по ней превысил ₽4,6 млн. При этом на счета фирмы в это время поступило более ₽16,6 млн, которые по приказу руководителя тратились на другие нужды компании, но не на сотрудников. Такая внутренняя экономика — состав уголовного преступления.
Кроме того, в октябре 2023 года мужчина потратил на расчеты с поставщиками и подрядчиками свыше ₽50 млн компании, и долг продолжил расти.
Теперь долг частично погашен. Чтобы погасить его полностью, арестована спецтехника фирмы, как залог. Уголовное дело отправилось в суд.
Ранее Mkset публиковал подборку самых топовых вакансий и зарплат в Уфе. Горожанам обещают до ₽200`000.