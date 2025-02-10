Уфимский железнодорожник «позолотил» вагоны

Posted 10 февраля, 09:35
Published 10 февраля, 09:35
Modified 10 февраля, 09:42
Updated 10 февраля, 09:42
Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Уфимского ЛУ МВД России на транспорте в ходе оперативных мероприятий выявили коррупционную схему, организованную одним из руководителей подразделения железной дороги. Как установили транспортные полицейские, в период с 2021 по 2024 годы подозреваемый систематически получал денежные средства за так называемое «общее покровительство» при рассмотрении вопросов о допуске грузовых вагонов к эксплуатации.
Предприимчивый железнодорожник наладил прибыльный бизнес на повторных осмотрах вагонов. Схема работала просто: вагоны, ранее забракованные сотрудниками эксплуатационного вагонного депо Дема и признанные непригодными для использования в международном сообщении, чудесным образом вновь осматривались под руководством подозреваемого. За денежное вознаграждение вагоны «реабилитировались» и признавались пригодными для эксплуатации. Общий размер взяток, полученных нечистым на руку должностным лицом, составил более ₽300`000.
По материалам проверки, проведенной сотрудниками Уфимского ЛУ МВД России на транспорте, следственные органы Центрального МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в виде денег в крупном размере). Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи, — лишение свободы на срок до двенадцати лет. Следствие по делу продолжается.
Как ранее сообщал Mkset, шестеро сотрудников регионального Госкомитета по жилищному и строительному надзору стали фигурантами единого уголовного дела.