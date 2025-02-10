Уфимский железнодорожник «позолотил» вагоны

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Уфимского ЛУ МВД России на транспорте в ходе оперативных мероприятий выявили коррупционную схему, организованную одним из руководителей подразделения железной дороги. Как установили транспортные полицейские, в период с 2021 по 2024 годы подозреваемый систематически получал денежные средства за так называемое «общее покровительство» при рассмотрении вопросов о допуске грузовых вагонов к эксплуатации.