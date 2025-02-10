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Posted 10 февраля, 09:35

Published 10 февраля, 09:35

Modified 10 февраля, 09:42

Updated 10 февраля, 09:42

Руководитель железной дороги попался на взятке в Уфе

Уфимский железнодорожник «позолотил» вагоны

10 февраля 2025, 09:35
Фото: УТ МВД России по ПФО.

Руководитель железной дороги попался на взятке в Уфе

В Уфе руководитель подразделения железной дороги попался на систематическом получении взяток за допуск грузовых вагонов к эксплуатации, сообщает в понедельник, 10 февраля, городское линейное управление МВД России на транспорте.

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Уфимского ЛУ МВД России на транспорте в ходе оперативных мероприятий выявили коррупционную схему, организованную одним из руководителей подразделения железной дороги. Как установили транспортные полицейские, в период с 2021 по 2024 годы подозреваемый систематически получал денежные средства за так называемое «общее покровительство» при рассмотрении вопросов о допуске грузовых вагонов к эксплуатации.

«Волшебный» повторный осмотр

Предприимчивый железнодорожник наладил прибыльный бизнес на повторных осмотрах вагонов. Схема работала просто: вагоны, ранее забракованные сотрудниками эксплуатационного вагонного депо Дема и признанные непригодными для использования в международном сообщении, чудесным образом вновь осматривались под руководством подозреваемого. За денежное вознаграждение вагоны «реабилитировались» и признавались пригодными для эксплуатации. Общий размер взяток, полученных нечистым на руку должностным лицом, составил более ₽300`000.

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По материалам проверки, проведенной сотрудниками Уфимского ЛУ МВД России на транспорте, следственные органы Центрального МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в виде денег в крупном размере). Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи, — лишение свободы на срок до двенадцати лет. Следствие по делу продолжается.

Видео: УТ МВД России по ПФО.

Как ранее сообщал Mkset, шестеро сотрудников регионального Госкомитета по жилищному и строительному надзору стали фигурантами единого уголовного дела.

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