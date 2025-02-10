Уфимские стоматологи — самые дорогие врачи Башкирии

Медианная заработная плата, которую работодатели готовы предложить стоматологам, в 2024 году составила ₽100`000. И пусть прирост по сравнению с 2023 годом незначителен (всего 1%, или 500 рублей), разница в оплате труда стоматологов и других врачебных специальностей остается ощутимой. В среднем, врачи других профилей в 2024 году могли рассчитывать на зарплату в ₽80`000, что почти на ₽20`000 меньше, чем у их коллег-дантистов.