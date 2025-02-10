Уфимские стоматологи — самые дорогие врачи Башкирии

Posted 10 февраля, 08:42
Published 10 февраля, 08:42
Modified 10 февраля, 09:53
Updated 10 февраля, 09:53
Рынок труда в Башкортостане демонстрирует растущую потребность в квалифицированных стоматологах. Согласно анализу в течение 2024 года в регионе было открыто более 400 вакансий для врачей-стоматологов. Это на 13% превышает показатели 2023 года. Примечательно, что общероссийская тенденция также указывает на увеличение спроса на данных специалистов, который вырос на 17% за аналогичный период.
Медианная заработная плата, которую работодатели готовы предложить стоматологам, в 2024 году составила ₽100`000. И пусть прирост по сравнению с 2023 годом незначителен (всего 1%, или 500 рублей), разница в оплате труда стоматологов и других врачебных специальностей остается ощутимой. В среднем, врачи других профилей в 2024 году могли рассчитывать на зарплату в ₽80`000, что почти на ₽20`000 меньше, чем у их коллег-дантистов.
Начало 2025 года ознаменовалось появлением самых «дорогих» вакансий для стоматологов в Башкирии. Максимальный уровень предлагаемой заработной платы зафиксирован в вакансии стоматолога-хирурга — ₽300`000. Однако, чтобы претендовать на такую зарплату, соискатель должен обладать опытом работы не менее 3 лет после ординатуры.
В январе–феврале 2025 года самые высокооплачиваемые вакансии для стоматологов в Республике Башкортостан выглядели следующим образом:
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