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Posted 10 февраля, 08:42

Published 10 февраля, 08:42

Modified 10 февраля, 09:53

Updated 10 февраля, 09:53

Названы зарплаты медиков Башкортостана

Уфимские стоматологи — самые дорогие врачи Башкирии

10 февраля 2025, 08:42
Фото: 1MI.

Названы зарплаты медиков Башкортостана

В Башкирии профессия стоматолога не только востребована, но и остается одной из самых высокооплачиваемых в сфере медицины, сообщают в понедельник, 10 февраля, аналитики hh.ru.

Рынок труда в Башкортостане демонстрирует растущую потребность в квалифицированных стоматологах. Согласно анализу в течение 2024 года в регионе было открыто более 400 вакансий для врачей-стоматологов. Это на 13% превышает показатели 2023 года. Примечательно, что общероссийская тенденция также указывает на увеличение спроса на данных специалистов, который вырос на 17% за аналогичный период.

Медианная заработная плата, которую работодатели готовы предложить стоматологам, в 2024 году составила ₽100`000. И пусть прирост по сравнению с 2023 годом незначителен (всего 1%, или 500 рублей), разница в оплате труда стоматологов и других врачебных специальностей остается ощутимой. В среднем, врачи других профилей в 2024 году могли рассчитывать на зарплату в ₽80`000, что почти на ₽20`000 меньше, чем у их коллег-дантистов.

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Начало 2025 года ознаменовалось появлением самых «дорогих» вакансий для стоматологов в Башкирии. Максимальный уровень предлагаемой заработной платы зафиксирован в вакансии стоматолога-хирурга — ₽300`000. Однако, чтобы претендовать на такую зарплату, соискатель должен обладать опытом работы не менее 3 лет после ординатуры.

Топ самых «вкусных» предложений для стоматологов в Башкортостане:

В январе–феврале 2025 года самые высокооплачиваемые вакансии для стоматологов в Республике Башкортостан выглядели следующим образом:

  • Врач стоматолог-хирург: от ₽150 000 до ₽300 000 (до вычета налогов);
  • Стоматолог-хирург / имплантолог: от ₽250 000 (на руки);
  • Стоматолог-ортопед: от ₽200 000 (на руки);
  • Врач стоматолог: от ₽150 000 (на руки);
  • Стоматолог детский: от ₽150 000 (до вычета налогов).

Как ранее сообщал Mkset, многие уфимцы не увидели новогодних премий.

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