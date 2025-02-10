Уфимец перевоплотился в девушку, чтобы подзаработать

В июле и августе 2024 года аферист зарегистрировался на сайте знакомств. В анкете он указал данные приятельницы. Вскоре молодой горожанин начал вести переписку с 21-летним студентом, жалуясь на плачевное положение с деньгами и здоровье матери. Галантный кавалер не остался безучастным к положению вещей своей онлайн-пассии.