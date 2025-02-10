Уфимец перевоплотился в девушку, чтобы подзаработать

Posted 10 февраля, 05:53
Published 10 февраля, 05:53
Modified 10 февраля, 08:25
Updated 10 февраля, 08:25
В июле и августе 2024 года аферист зарегистрировался на сайте знакомств. В анкете он указал данные приятельницы. Вскоре молодой горожанин начал вести переписку с 21-летним студентом, жалуясь на плачевное положение с деньгами и здоровье матери. Галантный кавалер не остался безучастным к положению вещей своей онлайн-пассии.
Студент проникся историей «девушки» и перевел свыше ₽300`000. После этого они договорились о свидании, но мошенник на него, по понятным причинам, не пришёл, а вскоре и вовсе пропал из Сети.
Горожанин во всём сознался и заплатил за ущерб. Он получил полтора года «условки» с таким же испытательным сроком.
Ранее сообщалось, что в Уфе начинает действовать новая схема мошенничества. Она связана с СВО.