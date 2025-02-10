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Posted 10 февраля, 05:53

Published 10 февраля, 05:53

Modified 10 февраля, 08:25

Updated 10 февраля, 08:25

«Девушка» из Уфы выманила ₽300`000 у студента на сайте знакомств

Уфимец перевоплотился в девушку, чтобы подзаработать

10 февраля 2025, 05:53
Фото: 1MI.

«Девушка» из Уфы выманила ₽300`000 у студента на сайте знакомств

Молодой житель столицы Республики Башкортостан притворился девушкой на сайте знакомств, чтобы выманить деньги, сообщает региональная прокуратура в понедельник, 10 февраля

В июле и августе 2024 года аферист зарегистрировался на сайте знакомств. В анкете он указал данные приятельницы. Вскоре молодой горожанин начал вести переписку с 21-летним студентом, жалуясь на плачевное положение с деньгами и здоровье матери. Галантный кавалер не остался безучастным к положению вещей своей онлайн-пассии.

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Студент проникся историей «девушки» и перевел свыше ₽300`000. После этого они договорились о свидании, но мошенник на него, по понятным причинам, не пришёл, а вскоре и вовсе пропал из Сети.

Горожанин во всём сознался и заплатил за ущерб. Он получил полтора года «условки» с таким же испытательным сроком.

Ранее сообщалось, что в Уфе начинает действовать новая схема мошенничества. Она связана с СВО.

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