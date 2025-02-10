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Posted 10 февраля, 03:53

Published 10 февраля, 03:53

Modified 10 февраля, 08:42

Updated 10 февраля, 08:42

В Уфе сносят незаконный бизнес

Уфа лишилась кофейни и фотосалона

10 февраля 2025, 03:53
Фото: 1MI.

В Уфе сносят незаконный бизнес

В Октябрьском районе столицы Башкирии снесли ещё четыре нелегальных торговых объекта, сообщает глава местной администрации Антон Тарасов в соцсетях в понедельник, 10 февраля.

Среди снесённых объектов имеются кофейня, шиномонтажка и фотосалон. Они находились на лицах Зорге, Бикбая, Жукова и Комсомольской в Уфе.

Фото: Администрация Октябрьского района Уфы
— Проверьте, пожалуйста, киоск расположенный выше остановки 50 лет СССР, на перекрёстке. Стоишь, ждёшь зелёный на светофоре, запах ужасный, — пишет в комментариях Алла В.
— Что за ларьки стоят перед «Купеческим» в Жилино, заняли парковку, неужели их включили в схему размещения нестационарных объектов? , — интересуется пользователь с ником Xxx.
— Все в Москву приезжают, радуются красоте — именно со сноса киосков/вагончиков начали в свое время. Ещё бы с общепитом уличным порядок навести — одно дело готовая выпечка/кофе, но умудряются же гриль-кафе без коммуникаций делать, ни воды, ни канализации, ни вытяжки… полная антисанитария, — написал Антон Г.

Ранее сообщалось, что в городе снесли микрозайм-самострой.

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