Уфа лишилась кофейни и фотосалона

Posted 10 февраля, 03:53
Published 10 февраля, 03:53
Modified 10 февраля, 08:42
Updated 10 февраля, 08:42
Среди снесённых объектов имеются кофейня, шиномонтажка и фотосалон. Они находились на лицах Зорге, Бикбая, Жукова и Комсомольской в Уфе.
— Проверьте, пожалуйста, киоск расположенный выше остановки 50 лет СССР, на перекрёстке. Стоишь, ждёшь зелёный на светофоре, запах ужасный, — пишет в комментариях Алла В.
— Что за ларьки стоят перед «Купеческим» в Жилино, заняли парковку, неужели их включили в схему размещения нестационарных объектов? , — интересуется пользователь с ником Xxx.
— Все в Москву приезжают, радуются красоте — именно со сноса киосков/вагончиков начали в свое время. Ещё бы с общепитом уличным порядок навести — одно дело готовая выпечка/кофе, но умудряются же гриль-кафе без коммуникаций делать, ни воды, ни канализации, ни вытяжки… полная антисанитария, — написал Антон Г.
Ранее сообщалось, что в городе снесли микрозайм-самострой.