Уфа лишилась кофейни и фотосалона

В Уфе сносят незаконный бизнес

В Октябрьском районе столицы Башкирии снесли ещё четыре нелегальных торговых объекта, сообщает глава местной администрации Антон Тарасов в соцсетях в понедельник, 10 февраля.

Среди снесённых объектов имеются кофейня, шиномонтажка и фотосалон. Они находились на лицах Зорге, Бикбая, Жукова и Комсомольской в Уфе. Фото: Администрация Октябрьского района Уфы — Проверьте, пожалуйста, киоск расположенный выше остановки 50 лет СССР, на перекрёстке. Стоишь, ждёшь зелёный на светофоре, запах ужасный, — пишет в комментариях Алла В. — Что за ларьки стоят перед «Купеческим» в Жилино, заняли парковку, неужели их включили в схему размещения нестационарных объектов? , — интересуется пользователь с ником Xxx. — Все в Москву приезжают, радуются красоте — именно со сноса киосков/вагончиков начали в свое время. Ещё бы с общепитом уличным порядок навести — одно дело готовая выпечка/кофе, но умудряются же гриль-кафе без коммуникаций делать, ни воды, ни канализации, ни вытяжки… полная антисанитария, — написал Антон Г. Ранее сообщалось, что в городе снесли микрозайм-самострой. Читайте также: Уфимские школы проверили из-за жалоб на питание В Уфе забирают квартиры у жильцов трёх домов Микрозаймы сравняли с землёй в Уфе