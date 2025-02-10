Цены вызывают слезы у уфимцев

Posted 10 февраля, 14:57
Published 10 февраля, 14:57
Modified 10 февраля, 15:01
Updated 10 февраля, 15:01
Так, холодильная витрина «Пятёрочки» попала на снимок уфимца в 2018 году, на нём запечатлена стоимость двух марок икры. Если ту, что в стеклянной банке, идентифицировать вряд ли удастся, то с её соседями всё куда проще.
Это лососёвая зернистая икра, произведённая ООО «Тесей». Сейчас найти её и купить не представляется возможным, судя по всему, выпуск этого товара прекратился. Однако ещё пару лет назад она стояла на прилавках.
Итак, в 2018 году баночка весом 95 г стоила ₽309. К 2022 году, если верить отзывам в интернете, она набрала в цене до ₽345. На «Мегамаркете» она также была доступна некоторое время назад за ₽382. Таким образом, инфляция на примере этого товара составила 23,62%.
Впрочем, дорожают, как известно, не только продукты. Проследить за инфляцией в сфере услуг можно благодаря фото читательницы, сделанного летом 2019 года. Уфимка сфотографировала два билета на сеанс в кинотеатре «Синема 5». Это был показ достаточно ходового на тот момент мультфильма «Тайная жизнь домашних животных 2» (6+). Субботним днём он обошёлся в ₽140 для ребёнка и ₽230 для матери. Сейчас в этом кинотеатре сходить на «Домовёнка Кузю» (6+) днём среды будет стоить ₽350. Сеансы на вечер пятницы же могут достигать и ₽510.
Сохранился у жительницы столицы Башкирии и кадр 2017 года из ушедшей ныне из России «Икеи». Уфимка тогда выбирала в квартиру зеркало с подсветкой. Хромированный бра (так называется вид светильников) в то время можно было купить за ₽1299. Сейчас эта сеть в РФ не функционирует, однако найти светильник можно на маркетплейсах. Так, на OZON этот предмет фурнитуры теперь стоит ₽2500 (+92,46%). Попало на кадр и зеркало «СТАВЕ» за ₽2999, однако сейчас купить его в России, судя по всему, невозможно.
Ранее Mkset публиковал данные Росстата о том, во сколько обойдётся в Башкирии фиксированный набор товаров.