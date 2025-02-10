Цены вызывают слезы у уфимцев

Сохранился у жительницы столицы Башкирии и кадр 2017 года из ушедшей ныне из России «Икеи». Уфимка тогда выбирала в квартиру зеркало с подсветкой. Хромированный бра (так называется вид светильников) в то время можно было купить за ₽1299. Сейчас эта сеть в РФ не функционирует, однако найти светильник можно на маркетплейсах. Так, на OZON этот предмет фурнитуры теперь стоит ₽2500 (+92,46%). Попало на кадр и зеркало «СТАВЕ» за ₽2999, однако сейчас купить его в России, судя по всему, невозможно.