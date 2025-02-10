Теплая зима не спасла кошельки жителей Башкирии

Posted 10 февраля, 04:28
Published 10 февраля, 04:28
Modified 10 февраля, 08:40
Updated 10 февраля, 08:40
Аномально теплая зима дарила надежду на снижение расходов за отопление, но реальность оказалась жестокой: январские квитанции многих жителей Башкирии неприятно удивили. Вместо ожидаемой экономии, суммы в платежках остались высокими, а то и вовсе выросли.
По мнению активиста Альберта Рахматуллина, одна из основных причин высоких платежей — фиктивная подготовка многоквартирных домов к отопительному сезону.
— Все работы были проведены лишь на бумаге, а тепловая инспекция от БашРТС, по моему субъективному мнению, не проверяя эти акты, принимает дома, — заявляет он.
Он считает, что это выгодно ресурсоснабжающим организациям (РСО), которые могут перекладывать вину на управляющие компании и продолжать получать прибыль. К тому же, теплая зима якобы лишь подчеркнула проблему завышенных тарифов на отопление в регионе.
— Теплая зима нынешнего сезона как раз и показала, что у нас в республике очень высокий тариф за отопление. То есть, эту разницу в температурах за окном буквально «съело» существенное повышение тарифа в прошлом году, — отмечает активист.
Активист также предупреждает, что планируемое с 1 июля повышение тарифов на 16% может значительно увеличить расходы на отопление для жителей Башкирии, особенно в случае суровой зимы.
Как ранее сообщал Mkset, 1100 платных парковочных мест появятся к лету 2025 года в центре столицы Республики Башкортостан.