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Posted 10 февраля, 04:28

Published 10 февраля, 04:28

Modified 10 февраля, 08:40

Updated 10 февраля, 08:40

Теплая зима не спасла кошельки жителей Башкирии

Теплая зима не спасла кошельки жителей Башкирии

10 февраля 2025, 04:28
Фото: 1MI.
Нелогичность январских платежей за отопление, которые не уменьшились, несмотря на мягкую зиму, вызвала волну возмущений — общественник Альберт Рахматуллин в понедельник, 10 февраля, сообщает о возможных скрытых причинах непомерных платежей.

Аномально теплая зима дарила надежду на снижение расходов за отопление, но реальность оказалась жестокой: январские квитанции многих жителей Башкирии неприятно удивили. Вместо ожидаемой экономии, суммы в платежках остались высокими, а то и вовсе выросли.

По мнению активиста Альберта Рахматуллина, одна из основных причин высоких платежей — фиктивная подготовка многоквартирных домов к отопительному сезону.

— Все работы были проведены лишь на бумаге, а тепловая инспекция от БашРТС, по моему субъективному мнению, не проверяя эти акты, принимает дома, — заявляет он.
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Он считает, что это выгодно ресурсоснабжающим организациям (РСО), которые могут перекладывать вину на управляющие компании и продолжать получать прибыль. К тому же, теплая зима якобы лишь подчеркнула проблему завышенных тарифов на отопление в регионе.

— Теплая зима нынешнего сезона как раз и показала, что у нас в республике очень высокий тариф за отопление. То есть, эту разницу в температурах за окном буквально «съело» существенное повышение тарифа в прошлом году, — отмечает активист.

Активист также предупреждает, что планируемое с 1 июля повышение тарифов на 16% может значительно увеличить расходы на отопление для жителей Башкирии, особенно в случае суровой зимы.

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Как ранее сообщал Mkset, 1100 платных парковочных мест появятся к лету 2025 года в центре столицы Республики Башкортостан.

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