Теплая зима не спасла кошельки жителей Башкирии

Он считает, что это выгодно ресурсоснабжающим организациям (РСО), которые могут перекладывать вину на управляющие компании и продолжать получать прибыль. К тому же, теплая зима якобы лишь подчеркнула проблему завышенных тарифов на отопление в регионе.