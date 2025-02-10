Сладкий яд: популярный зефир оказался зараженным

Posted 10 февраля, 17:20
Published 10 февраля, 17:20
Modified 10 февраля, 17:23
Updated 10 февраля, 17:23
Причиной исследования зефира стала резонансная история с массовым отравлением после употребления этого кондитерского изделия. В рамках специального проекта Роскачество провело исследование зефира 20 торговых марок. Среди всех проверяемых брендов 19 торговых марок производят зефир в России. Продукция одной торговой марки изготовлена в Республике Беларусь. Стоимость зефира на момент закупки составляла от ₽29,25 до ₽220,41 за 100 грамм.
Эксперты Роскачества провели анализ зефира по таким показателям безопасности, как количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ), наличие бактерий группы кишечной палочки (БГКП), а также патогенных микроорганизмов, включая сальмонеллу, дрожжи и плесень.
Особого «криминала» сотрудники лаборатории не нашли. В результате исследования было обнаружено незначительное превышение показателя КМАФАнМ в продукции всего двух торговых марок:
Зефир — это кондитерское изделие, которое пользуется популярностью благодаря своему нежному вкусу и воздушной текстуре. Он изготавливается из фруктового пюре, яичного белка, сахара и желирующего агента, чаще всего агар-агара или пектина.
Источник энергии. Зефир содержит углеводы, которые являются основным источником энергии для организма. Он может стать быстрым и вкусным способом пополнить запасы энергии.
Витамины и минералы. В составе зефира присутствуют некоторые витамины и минералы, хотя и в небольших количествах. Например, в нём содержатся витамин C, железо, кальций и фосфор.
Пищевые волокна. Некоторые виды зефира содержат пищевые волокна, которые способствуют нормализации работы кишечника.
Вкусное лакомство. Зефир может стать приятным дополнением к чаю или кофе, порадовать вас своим нежным вкусом.
Высокое содержание сахара. Зефир содержит большое количество сахара, что может негативно сказаться на здоровье зубов и привести к развитию кариеса.
Калорийность. Зефир является довольно калорийным продуктом, поэтому его употребление в больших количествах может привести к набору лишнего веса.
Аллергические реакции. Зефир может содержать аллергены, такие как яичный белок или фруктовые компоненты, которые могут вызвать аллергические реакции у некоторых людей.