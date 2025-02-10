Сладкий яд: популярный зефир оказался зараженным

Причиной исследования зефира стала резонансная история с массовым отравлением после употребления этого кондитерского изделия. В рамках специального проекта Роскачество провело исследование зефира 20 торговых марок. Среди всех проверяемых брендов 19 торговых марок производят зефир в России. Продукция одной торговой марки изготовлена в Республике Беларусь. Стоимость зефира на момент закупки составляла от ₽29,25 до ₽220,41 за 100 грамм.