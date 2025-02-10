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Posted 10 февраля, 17:20

Published 10 февраля, 17:20

Modified 10 февраля, 17:23

Updated 10 февраля, 17:23

Сладкий яд: популярный зефир оказался зараженным

Сладкий яд: популярный зефир оказался зараженным

10 февраля 2025, 17:20
Фото: freepik.com.
Роскачество проверило качество любимого многими десерта после скандала с отравлением, сообщает организация независимого контроля в понедельник, 10 февраля.

Причиной исследования зефира стала резонансная история с массовым отравлением после употребления этого кондитерского изделия. В рамках специального проекта Роскачество провело исследование зефира 20 торговых марок. Среди всех проверяемых брендов 19 торговых марок производят зефир в России. Продукция одной торговой марки изготовлена в Республике Беларусь. Стоимость зефира на момент закупки составляла от ₽29,25 до ₽220,41 за 100 грамм.

Эксперты Роскачества провели анализ зефира по таким показателям безопасности, как количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ), наличие бактерий группы кишечной палочки (БГКП), а также патогенных микроорганизмов, включая сальмонеллу, дрожжи и плесень.

Особого «криминала» сотрудники лаборатории не нашли. В результате исследования было обнаружено незначительное превышение показателя КМАФАнМ в продукции всего двух торговых марок:

  • «Белёвский зефир»
  • «Лянеж».
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Зефир: польза и вред

Зефир — это кондитерское изделие, которое пользуется популярностью благодаря своему нежному вкусу и воздушной текстуре. Он изготавливается из фруктового пюре, яичного белка, сахара и желирующего агента, чаще всего агар-агара или пектина.

Польза зефира

Источник энергии. Зефир содержит углеводы, которые являются основным источником энергии для организма. Он может стать быстрым и вкусным способом пополнить запасы энергии.

Витамины и минералы. В составе зефира присутствуют некоторые витамины и минералы, хотя и в небольших количествах. Например, в нём содержатся витамин C, железо, кальций и фосфор.

Пищевые волокна. Некоторые виды зефира содержат пищевые волокна, которые способствуют нормализации работы кишечника.

Вкусное лакомство. Зефир может стать приятным дополнением к чаю или кофе, порадовать вас своим нежным вкусом.

Вред зефира

Высокое содержание сахара. Зефир содержит большое количество сахара, что может негативно сказаться на здоровье зубов и привести к развитию кариеса.

Калорийность. Зефир является довольно калорийным продуктом, поэтому его употребление в больших количествах может привести к набору лишнего веса.

Аллергические реакции. Зефир может содержать аллергены, такие как яичный белок или фруктовые компоненты, которые могут вызвать аллергические реакции у некоторых людей.

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